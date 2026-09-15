王勇：人工智能對話或成中美穩定新支點

北京大學國際關係學院教授王勇（中評社資料圖） 中評社北京9月29日電（記者 王教仁）北京大學教授王勇近日接受中評社採訪表示，中美若能在競爭中建立最低限度的人工智能安全護欄，相關對話可能成為建設性戰略穩定關係的新支點；但美方若邊談安全、邊全面圍堵中國人工智能發展，雙方互信將難以形成。



王勇現任北京大學國際關係學院教授、北京大學美國研究中心主任，主要研究中美關係、中美經濟關係、貿易政治、國際政治經濟學和全球治理等議題。



本次中美元首會晤中，中方提出，中美都是人工智能大國，雙方有競爭，更可以合作，應該各展所長而不是相互設防；雙方可以繼續開展人工智能對話，就風險和收益進行交流，共同防範人工智能被濫用惡用。此前，中美經貿團隊在紐約舉行磋商，並就人工智能有關問題舉行對話。



王勇認為，人工智能成為中美關係中的重要議題，與其風險和發展價值同時上升有關。深度偽造、網絡攻擊、生物安全和軍事誤判等風險日益凸顯，而且具有跨境性，任何一方都難以獨自應對。與此同時，人工智能將深刻影響經濟增長、產業升級和國家安全，已經從單一科技問題演變為中美關係中的綜合性議題。



王勇注意到，目前中美人工智能對話被納入經貿磋商機制，說明雙方開始統籌考慮技術安全與經貿穩定。在他看來，這種安排具有現實意義。若完全從安全角度處理人工智能問題，容易擴大彼此疑慮，把越來越多正常的技術和經貿活動貼上國家安全標簽；在經貿框架下討論，則更有利於區分競爭、合作與安全之間的邊界。



王勇表示，中美人工智能對話可從敏感度較低、雙方較容易形成共識的領域起步，包括研究建立重大人工智能安全事件通報機制和應急聯繫渠道，提高信息透明度、降低誤判風險。雙方還可逐步討論深度偽造、網絡犯罪、生物安全以及人工智能技術被濫用惡用等問題。



王勇指出，中美可以把敏感領域與非敏感領域分開處理。在涉及重大國家安全的問題上，各方會採取必要的防範措施；但在非敏感領域，應為產業、科研和人員交流保留空間。衹有形成相對明確的邊界，人工智能對話才不會被泛安全化干擾。

