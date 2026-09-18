鄭振清：中美新格局　台灣疑美論深化

清華大學台灣研究院副院長鄭振清（中評社資料圖） 中評社香港9月29日電（記者 黎人愷）清華大學台灣研究院副院長鄭振清教授近日接受中評社記者採訪時表示，中美對等互動和建設性戰略穩定構成國際關係新格局，島內民意從而反思倚美路線，“疑美論”輿論的形成也成為一個客觀的社會事實。近期台當局雖然試圖通過輿論宣傳對沖中美元首會晤產生的衝擊，但台灣民眾瞭解到的不僅僅是台當局的言論姿態，更多的是中美關係格局的結構性變化，這種變化不以個人意志為轉移，將推動“疑美論”持續深化。



鄭振清8月12日在京台學者共研會上的主題發言提出台灣“疑美論”存在四大發展趨勢，引起兩岸學界廣泛關注：台灣“疑美論”民意將從爆點式的情緒宣洩轉向周期性的理性校驗“對賬”，從民間網絡討論發展到跨政黨跨階層的集體反思，從單一安全焦慮擴散為跨領域的對美信任消解，並推動台灣民意關於兩岸關係路線的轉向。



中國國家主席習近平9月23至25日訪問美國，受到美國總統特朗普高規格接待，並達成八點成果共識，中美元首外交的動態也在台灣引發熱議。鄭振清本月26日向中評社記者表示，此前提出的關於台灣“疑美論”趨勢的分析預測，經過此次中美元首會晤前後的觀察，依舊能很好地解釋中美關係發展中台灣主流民意的變化。



鄭振清表示，在近年來的對美鬥爭中，中國以實力、意志和韌性贏得美國特朗普總統的尊重，最近的“習特會”成果表明，中美對等互動和建設性戰略穩定構成國際關係新格局。在此背景下，台灣島內民意對過去片面依賴美國的路線進行持續反思，對美國的信賴程度不斷下降，“疑美論”輿論的形成也成為一個客觀的社會事實。



鄭振清分析，此次中美元首會晤對台灣社會產生的第一個重要影響，就是“疑美論”進入一個持續的、理性的檢驗過程。在本次中美元首會晤之前，台灣已有不少學者預測此次會晤可能對台灣產生影響，包括特朗普是否會繼續推遲140億美元對台軍售、大陸是否會向特朗普加碼提出反對“台獨”等，這些都成為台灣輿論此前關注的焦點。

