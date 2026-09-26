大陸學生赴台交流戀上學姐　國安部：她是間諜

中評社北京9月26日電／近期，由中央廣播電視總台出品、國家安全部主導創作的當代國安題材大劇《交鋒》熱播，引起了廣大網友對間諜竊密活動的熱議。今天，國家安全部發文逐一拆解境外間諜情報機關的慣用手法。



手法一：金錢收買，步步為營



《交鋒》劇中，台“軍情局”人員朱應甲在與我國重要科研人員、導彈專家曹了平第一次見面時，就直接亮明身份，並展開金錢收買攻勢，之後又趁其不備採取多種方式進行“投喂”，企圖循序漸進逐步瓦解曹了平的心理防線。



金錢收買是境外間諜情報機關的常用手段之一。例如，國家安全機關公布的案例顯示，我國航天領域科研人員趙某，在赴某國訪學期間被境外間諜情報機關人員盯上。對方先以吃飯、旅遊、贈送禮物等方式拉近關係，再以“咨詢費”名義支付不菲報酬，最終將趙某策反。回國後，趙某利用在科研院所工作的便利條件，大量搜集我國航天領域情報並提供給對方，累計收取數十萬元間諜經費。最終，趙某因犯間諜罪被判處有期徒刑7年，剝奪政治權利3年，並處沒收全部違法所得。



手法二：感情拉攏，暗布迷局



在與曹了平接觸過程中，朱應甲始終以“交朋友”的姿態出現，並且反復強調“只是當個顧問兼職”“不會讓你為難”，試圖用看似溫和的話術讓曹了平放鬆警惕。



情感拉攏同樣是境外間諜情報機關的常用手段。例如，國家安全機關公布的案例顯示，大陸學生小哲以交換生身份赴台灣某大學交流時，一名自稱“學姐”的女生主動接近、頻頻示好，營造曖昧氛圍，讓小哲很快墜入了“愛河”。返回大陸後，小哲進入我國某涉密重點實驗室工作。台灣“學姐”頻頻以情侶“查崗”為名讓他拍攝實驗室照片，以關心學業為由讓他“分享”最新學術成果，索要的材料也漸漸從簡單信息變成了具體實驗數據、機密科研資料。後經國家安全機關查明，所謂的“學姐”實際是台灣間諜情報機關人員。最終，小哲因犯為境外非法提供國家秘密罪，被依法追究刑事責任。

