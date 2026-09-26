李成：中美跨越衝突宿命論　柳暗花明又一村

香港大學政治與公共學系教授、當代中國與世界研究中心創始主任李成（受訪者提供） 中評社香港9月27日電（記者 郭至君）香港大學政治與公共學系教授、當代中國與世界研究中心創始主任李成9月25日接受中評社記者專訪時就習主席國事訪問美國及中美元首會晤的影響進行解讀。他認為，此次會晤的核心成果在於美方認可了中國提出的“建設性戰略穩定”這一戰略新定位，中美關係在歷經波折後，迎來柳暗花明又一村的新前景。



李成擁有普林斯頓大學政治系博士學位，是國際知名的中美問題專家，在加入港大前，他曾長期擔任美國布魯金斯學會約翰·桑頓中國中心主任。



首先，李成表示，特朗普總統以空前高規格接待習主席來訪，這既是對中國此前高規格接待的禮尚往來，更超出了單純的象徵意義，體現了雙方對彼此作為偉大國家及領導人的尊重。他認為，此次會晤的核心成果在於美方認可了中國提出的“建設性戰略穩定”這一戰略新定位，該定位超越了以往的大國關係（major power relations）框架，強調中美雖然有很多不同，但在維護全球金融穩定、經濟繁榮及避免戰爭等根本利益上有高度一致性。



談及“習特會”對美國中期選舉可能帶來的影響，李成說，中國一向堅持不干涉他國內政原則，但穩定的中美關係有助於緩解美國社會的分裂焦慮。當前，我們面臨世界之變，時代之變，美國之變，但中美利益契合點、兩國人民之間的友好願望以及對世界和平建設的貢獻這“三個不變”依然成立。中國並不希望看到美國混亂，這種穩定性被視為對美國的利好，而非僅針對特定政黨。



李成表示，這次中美元首會晤，主要在經貿與安全領域達成了具體進展。經貿合作方面，就是我們常說的5個“B”，中國將增加對美國牛肉（beef）、大豆（bean）、波音飛機（Boeing）等的採購。同時，雙方在投資委員會（Board of Investment）、貿易委員會（Board of Trade）層面的對話取得進展，今年後續幾個月還會繼續。雙方也已同意延遲貿易戰休戰，為後續談判留出空間。

