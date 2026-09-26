仇長根：美反“台獨”須由口頭承諾轉行動

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、上海環太國際戰略研究中心監事會主席仇長根（受訪者供圖） 中評社香港9月27日電（記者 盧哲）華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、上海環太國際戰略研究中心監事會主席仇長根26日接受中評社記者專訪時表示，此次中美元首會晤對台海局勢帶來直接影響。習近平主席在發言中談到台灣，是在中美確立“建設性戰略穩定關係”新定位後的重申要求，既是鞏固共識，也是要求美方把口頭承諾轉化為實際行動。台海穩定已直接綁定中美整體戰略合作大局。



國家主席習近平9月23日至25日對美國進行國事訪問。習近平同美國總統特朗普在白宮舉行會談時強調，中方維護國家統一和領土完整的立場是很清楚的。希望美方堅持反對“台獨”的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎。



仇長根表示，習主席這次發言是在中美確立“建設性戰略穩定關係”新定位後的重申要求，既是鞏固雙方已經達成的共識，也是在當前複雜局勢下，要求美方把口頭承諾轉化為實際行動。仇長根對比過往會晤分析指出，此次發言一是立場內核始終不變。台灣問題是中國核心利益中的核心、中美關係政治基礎中的基礎，反對“台獨”、堅持“一中”，是中方歷次元首會晤一貫的訴求，並不是本次才新提出的主張。中方從來沒有在主權與反“台獨”問題上調整底線。



二是，新定位目標更明確。本次在美國白宮會談提出“希望美方堅持反對‘台獨’的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎”。邏輯非常清晰，也就是說台海穩定不僅是雙邊分歧議題，直接綁定中美整體戰略合作大局。



三是，時間背景有現實緊迫性。台海局勢持續複雜，“台獨”分裂勢力始終存在“倚美謀獨”的幻想，外部勢力小動作容易誤判、擦槍走火。在中美元首最高層級當面重申，目的就是最大限度避免美方戰略誤判，向美方明確任何縱容“台獨”的舉動，都會直接動搖剛剛建立起來的中美穩定框架。



四是，對外釋放“反獨”整體信號。仇長根解析，以往很多時候停留在要求“美方要恪守一個中國政策”，本次更明確點出要堅持反對“台獨”的正確立場，指向非常具體，不能一邊講維護穩定，一邊持續給“台獨”勢力釋放錯誤信號。同時，清晰地告知全世界，中國在主權、反“台獨”問題上“紅線”不會鬆動。



仇長根指出，台灣問題是中國內政，並非中美之間可以交易、博弈的籌碼。不能將台灣簡單定性為中美之間一個中立的“博弈樞紐”；台海危機的根源是“台獨”分裂勢力與外部干涉勢力相互勾連，這是中美關係當中最危險的引爆點。



從美國戰略層面看，將先進芯片視作維持自身科技霸權的關鍵，一方面推動芯片出口管制、構建“小院高牆”，另一方面極力推動台灣半導體產能外遷，遏制中國人工智能與高端產業升級。從產業鏈現實層面看，全球半導體供應鏈高度交織，芯片的設計、製造、封測、設備、材料分布在不同經濟體，完全“脫鈎斷鏈”對各方都會帶來巨大經濟損失。

