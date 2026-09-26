仇長根：台對軍購完全不可自主　被美國拿捏

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、上海環太國際戰略研究中心監事會主席仇長根（受訪者供圖） 中評社香港9月27日電（記者 盧哲）華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、上海環太國際戰略研究中心監事會主席仇長根26日接受中評社記者專訪時說，美國越來越習慣將對台軍售作為對華談判工具箱當中最重要的一張牌。這意味著台灣對軍購完全不可自主，命運被美國拿捏。台當局花巨額資金採購，卻無法掌控交付時間，所謂“軍購保安全”本身極不穩定。



國家主席習近平9月23日至25日對美國進行國事訪問。習近平同美國總統特朗普在白宮舉行會談時強調，中方維護國家統一和領土完整的立場是很清楚的。希望美方堅持反對“台獨”的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎。據報導，特朗普5月習特會後表示，將約140億美元的對台軍售案暫時擱置，該案至今未獲批准。



仇長根表示，這筆軍售暫時擱置，特朗普本人公開承認這是對華談判非常好的籌碼，本質上是典型的交易型外交手法。



仇長根分析，美方此舉可從三個層面理解。一是美國內部本身就存在分權博弈。美國國會親台勢力多年來一直傾向持續武裝台灣，但總統掌握最終批准權。特朗普將軍售“擱置”作為可開、可合的杠杆，根據中美談判進展決定何時落地，軍售不再是國會通過就必然生效的定案。



二是核心出發點永遠是美國自身利益。美方官員也直白說明，武器一旦交付，美國就不再持有這張牌，保留懸而未決的狀態，就保留後續談判中的施壓空間。同時，客觀上美方也存在軍工產能、自身軍備庫存等現實問題，並非單純為談判。



三是，這是一次明顯的戰術暫停。仇長根指出，擱置軍售不等於放棄軍售，因為美國還不會放棄長期“以台制華”的戰略思路。中方的根本立場不變，任何形式的對台軍售，都嚴重違反一個中國原則、中美三個聯合公報，干涉中國內政。台灣是中國不可分割的一部分，美方無權向中國的台灣地區出售武器。



能否就此判定美國已經把對台軍售制度化，固定為對華談判工具？仇長根認為可以分兩層來看：一是，美國依所謂《與台灣關係法》《台灣保證法》等國內法案，持續推動對台軍售“常態化”，從這個角度看已經是美國兩黨共識。但尚未形成“一成不變、無條件自動落地”的完全“制度化”。值得警惕的是，早年一次性打包軍售，轉向分批、高頻次個案軍售，已經搭建起一套“固定流程”。



二是，當前的特點是“流程常態化”，即便國會提案審查通過，最終決策權仍在白宮，可隨時當作談判籌碼收放。概括講軍售通道已經“常態化”開放，但每一筆大單的最終放行，都可以拿來博弈交易。也就是說美國越來越習慣於將對台軍售，作為對華談判工具箱當中最重要的一張牌。



仇長根指出，這意味著台灣對軍購完全不可自主，命運被美國拿捏。哪怕台灣編列預算、完成採購流程，武器能不能到手、何時交付，完全取決於美國的全球交易需要。台當局花巨額資金採購，卻無法掌控交付時間，所謂“軍購保安全”本身極不穩定。台灣本質上是美方隨時可以動用，也可以暫時押後交易的“棋子”。而台當局持續軍購本身會拉高台海對抗風險，巨額軍費也持續消耗台灣民生資源，也就是島內經常討論的“凱子軍購”。