華府觀察：中美公佈訪問成果異同何在？

中美在此次訪問中達成的成骨令人矚目 白宮圖 中評社華盛頓9月26日電（記者 余東暉）中美雙方在習近平主席結束對美國的國事訪問後都宣佈了此訪的成果清單。雖然雙方表述順序和詳細程度有所不同，但實質性內涵是一致的，而且雙方都沒有把分歧公開化、擴大化，顯示中美關係可望在此訪後繼續維持更多默契的相對穩定狀態。



中方公佈的八條成果清單第一條就是，雙方同意構建“基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係”。而這在美方清單第三部分“為美國人創造更安全的世界”主題下，也率先被提及，而且表述完全相同：兩國同意構建基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係。



雙方就中美關係定位的大框架達成完全一致的意見，這在近十幾年來是沒有的。以往中美雙方就中美關係的框架或者優先的表述，往往是各說各話。通常是一方提出一個概念，另一方即便不是明確不認可，也至少是不附和。北京峰會時，雙方首次達成了構建“建設性戰略穩定關係”的共識，但美方當時有“基於公平和對等”的修飾語，而中方沒有。此番兩國就關係定位完全達成一致，被中方認為是豐富了“建設性戰略穩定關係”的內涵，從而為下一階段雙方共同努力、相向而行奠定了更堅實的基礎。



美方的成果清單第一部分主題是“為美國人民帶來成果”，其中包括：1，美國歡迎中國對致命毒品奧啡類物質進行列管。中國對兩種芬太尼前體化學品實施了新的出口管制。2，逮捕了21名為北美非法毒品製造者生產和分銷前體化學品的中國公民。3，敦促中方提高精煉石油產品的生產以穩定全球供應。4，歡迎兩隻由中國租借給亞特蘭大動物園的大熊貓到來。



白宮稱：“訪問期間，特朗普總統推進了美中關係，並將美國人民放在了首位。”這完全可以理解，隨著中期選舉的臨近，面對政治壓力的特朗普急需向美國選民展示，他能夠在事關美國人民優先利益方面，通過與中方打交道，獲得成果。而芬太尼危機、能源價格高漲，正是美國選民最憂慮的社會經濟問題。