特寫：中秋維園燈如晝

今年香港的中秋節特別熱鬧。 山丘涼亭那邊的“香港綵燈庭”又是另一番光景。 泰國綵燈。 這條“燈街”本身就是香港的縮影。 中評社香港9月27日電（評論員 楊流昌）今年香港的中秋節特別熱鬧，為了體驗維多利亞公園燈展熱鬧的場景和氛圍，我特意揀中秋節當晚去維園。未及正門，已經覺得不對勁，興發街那邊的人龍，從天後方向一路蜿蜒過來，貼著鐵馬，繞了幾個彎。有街坊索性站在路邊看熱鬧，嘖嘖稱奇：“好多年冇見過維園咁墟冚。”



我排在隊伍里，前面是一對推著BB車的年輕夫婦，後面是幾個講普通話的內地旅客，手機舉得高高的，對著遠處隱約透出的燈光猛拍。隊伍移動得不慢，但人實在太多，空氣里混著月餅的甜膩和汗水的微咸。等了差不多四十分鐘，終於踏入一號足球場，迎面就是那棵八米高被命名為“樹影流光”的榕樹燈群。



坦白說，我已在網上看過宣傳照，以為不過是棵發光的大樹。但當你真正站在它下面，仰頭望上去，感覺完全不同。燈光不是那種刺眼的亮，而是溫潤的、一層一層疊上去的暖黃與翠綠，樹冠的每一簇葉片都透著光，氣根垂下來，密密匝匝，風一吹，整棵樹好像在輕輕呼吸。設計最妙的是，你可以走進去，樹的底部是敞開的，像走進一個發光的洞穴。那一刻我忽然明白了“團圓”兩個字——不是口號，是你抬頭看見滿樹溫和的光，低頭看見身邊的人臉也被映得柔和，那種實實在在的、圍攏在一起的感覺。



旁邊一組燈同樣惹眼。雞蛋仔、蛋撻、港式奶茶、雲吞麵，全部變成了綵燈，有的還掛著笑臉。一個小朋友指著那杯“奶茶”大叫：“媽咪，好大杯！”周圍的人都笑了。這才是香港的燈，不端著，不故作高深，用最日常的東西，講最地道的情懷。



我隨著人流慢慢走，穿過“世界綵燈大街”的時候，著實吃了一驚。韓國晉州的絲綢燈籠排成一列，透著柔光；巴西的七彩拼布燈籠，像打翻了的調色盤；波蘭的剪紙燈精緻得像蕾絲。二十個國家和地區的燈飾，在同一片草坪上簇擁排列，不但不亂，反而有種奇異的和諧。許多外國遊客分別站在自己國家的燈飾前，興奮地拉著同伴合影，我忽然覺得，這條“燈街”本身就是香港的縮影，什麼東西來到這裡，都能找到自己的位置，都能自行發光或被照亮。



山丘涼亭那邊的“香港綵燈庭”又是另一番光景。一千多盞手紮花燈密密掛著，金魚、玉兔、楊桃、蓮花，用的是最傳統的紮作手藝，顏色卻鮮亮得像剛從老鋪子里提出來。有個白髮婆婆站在一盞金魚燈前看了很久，我聽見她跟旁邊的人說：“我細個嗰陣，屋企樓下就係掛呢種燈。”聲音不大，但在燈光里飄著，有種說不出的妥帖。



走出主燈區，南亭廣場的市集還在熱鬧。與燈展相配的眾多攤位前都擠滿了人，百多種本地品牌一字排開，手作飾物、特色食品、節慶精品，攤主們忙得滿頭大汗，笑容卻是真的。一個賣手工月餅的姐姐，一邊打包一邊跟熟客打招呼：“明年再嚟幫襯啊！”銅鑼灣方向的商舖更是燈火通明，看完燈的人三五成群走進去，餐廳門口的等位牌翻了一輪又一輪。



我站在維園邊上，手里攥著一杯從市集買的熱奶茶，忽然想起幾年前經過這裡的情景。那時候維園是另一種“熱鬧”，鐵欄、標語、擴音器，空氣里有種緊繃的東西。



如今同一片草地，同一陣秋風，吹過的是燈籠的流蘇和孩童的笑聲。



沒有誰宣佈過什麼，但維園自己把答案亮出來了。燈是甚麼顏色，不重要；燈是甚麼造型，也不重要。重要的是，這片地方終於可以大大方方、熱熱鬧鬧地專做一件事——讓人們來看燈、來尋樂、來團圓，來過一個歡歡笑笑、普普通通的中秋節。

