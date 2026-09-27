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辛苦了！武警官兵中秋堅守執勤戰位
http://www.CRNTT.com   2026-09-27 08:07:39
　　中評社北京9月27日電／央廣軍事報導，中秋節，各地武警官兵堅守戰位，守護人民群眾平安過節。
 


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