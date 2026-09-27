以軍稱空襲黎南部真主黨一處武器儲存設施

黎巴嫩南部（資料圖） 中評社北京9月27日電／央視新聞客戶端消息，當地時間26日，以色列國防軍發表聲明稱，以軍當天早些時候對黎巴嫩南部的一處黎巴嫩真主黨武器儲存設施發動了空襲。



以軍在聲明中稱，該設施內儲存了此前曾用於襲擊在所謂“安全區”內開展行動的以軍士兵的武器，此次襲擊旨在消除“即時威脅”。聲明警告稱，任何來自黎巴嫩境內、旨在傷害以色列平民或以軍士兵的武力行為，都將遭到以方的果斷回應。聲明同時強調，以軍目前仍致力於執行以色列與黎巴嫩之間達成的相關協議。



黎巴嫩真主黨方面對此暫無回應。