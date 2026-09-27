【
大
中
小
】 【
打 印
】
以軍稱空襲黎南部真主黨一處武器儲存設施
http://www.CRNTT.com
2026-09-27 08:22:30
黎巴嫩南部（資料圖）
中評社北京9月27日電／央視新聞客戶端消息，當地時間26日，以色列國防軍發表聲明稱，以軍當天早些時候對黎巴嫩南部的一處黎巴嫩真主黨武器儲存設施發動了空襲。
以軍在聲明中稱，該設施內儲存了此前曾用於襲擊在所謂“安全區”內開展行動的以軍士兵的武器，此次襲擊旨在消除“即時威脅”。聲明警告稱，任何來自黎巴嫩境內、旨在傷害以色列平民或以軍士兵的武力行為，都將遭到以方的果斷回應。聲明同時強調，以軍目前仍致力於執行以色列與黎巴嫩之間達成的相關協議。
黎巴嫩真主黨方面對此暫無回應。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
以總理內塔尼亞胡手持“星鏈” 挑釁伊朗
(2026-09-25 17:08:17)
內塔尼亞胡聯大演講 多國代表集體退場
(2026-09-25 15:20:56)
以色列駐美大使之子 遇襲重傷
(2026-09-24 15:25:29)
八國外長聯大會晤 發表聯合聲明譴責以色列
(2026-09-23 10:57:37)
土耳其外長呼籲美國“拉住”以色列
(2026-09-22 16:46:21)
卡塔爾首相：美以伊戰爭後果形同“地震”
(2026-09-22 10:21:13)
借加沙紀錄片攻擊對手 以總理攪動民意
(2026-09-18 10:45:17)
張國葆：美伊戰爭變經濟問題 特朗普難收拾
(2026-09-18 01:18:04)
以色列宣稱摧毀黎南部真主黨地下基地
(2026-09-15 10:36:07)
以媒：以軍撤出黎南阿里塔希爾高地
(2026-09-14 11:50:35)