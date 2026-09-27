陳納德外孫女：搭建美中更堅固友誼之橋

7月3日，在武漢理工大學圖書館報告廳內，美中航空遺產基金會主席傑夫·格林（左）向鄖陽區第一中學代表頒發“飛虎隊友誼學校”牌匾。（新華社資料圖片） 中評社北京9月27日電／9月27日出版的《人民日報》要聞02版，刊發美國飛虎隊指揮官陳納德將軍的外孫女嘉蘭惠署名文章《搭建更加堅固的美中友誼之橋》。



據人民日報報導，嘉蘭惠表示，國家之間的友誼，歸根到底要由一個個普通人的真誠交往來維繫傳承。跨越地域、文化與理念的隔閡，主動走近彼此、理解彼此，在互利共贏、守望相助中增進互信，這是飛虎隊精神留給我們的寶貴啟示，也是未來兩國人民需要共同傳承和踐行的精神，全文如下：



美中兩國元首再次面對面會晤。對於美中這樣既有廣泛共同利益又存在分歧的大國而言，保持高層交往十分重要。兩國人民在長期交往中建立起來的理解、信任與友誼，同樣是美中關係行穩致遠的重要基礎。



我的家族與飛虎隊淵源深厚，這讓我對兩國民間交往的重要性有著格外深切的理解。



二戰期間，美中兩國人民為了共同的目標並肩戰鬥，在戰火中建立起深厚情誼。他們語言不同、文化背景各異，卻在最艱難的時刻彼此信任、相互依靠。



飛虎隊的故事是一個關於友誼、勇氣、犧牲和信任的故事，是兩國人民在彼此需要之時伸出援手、攜手同行的故事。這段歷史充分說明，即便美中兩國存在分歧、兩國關係歷經波折，兩國人民也始終能夠找到共同目標，雙方交流合作的紐帶也能夠延續下去。



銘記飛虎隊歷史的意義，不僅在於回望過去，更在於從這段不朽過往中汲取智慧、啟迪未來。



我的外祖父陳納德將軍十分珍視美中兩國人民之間的情誼。從他留下的精神遺產中，我深深體會到，維護和平有時比投身戰爭更加艱難，而守護和平尤其需要溝通、理解和信任。



在風雨飄搖的艱苦歲月裡，飛虎隊為兩國搭建起一座跨越山海的友誼之橋。今天，美中兩國需要為加強民間往來創造更多機會，在教育、文化、商貿、科研、航空等領域不斷擴大交流合作，以新的方式把這份友誼延續下去。

