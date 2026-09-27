從戰火中走向亞運會賽場　感謝中國支持

9月19日，巴勒斯坦體育代表團在名古屋亞運會開幕式上入場。（新華社資料圖片） 中評社北京9月27日電／當亞運號角吹響，來自亞洲各地的運動健兒相聚一堂、共赴盛會。競技場上，有一群人的身影格外令人動容，他們告別飽經創傷的故土，克服戰亂動蕩帶來的層層阻礙，在逆境中追逐體育夢想，以不屈姿態站上亞運舞台。



據新華社報導，正如亞奧理事會副總幹事維諾德·庫馬爾·蒂瓦里所言，對於那些因戰火被迫流離失所的運動員來說，體育賦予他們最珍貴的意義——目標、歸屬感與前行的希望。



加沙戰爭爆發半年後，巴勒斯坦鐵人三項運動員阿卜杜勒拉赫曼被迫背井離鄉，先在埃及生活9個月，與當地優秀運動員一起訓練。之後，卡塔爾國家隊向他拋出橄欖枝，讓他隨隊訓練。



談及此次亞運征程，阿卜杜勒拉赫曼感慨萬千，這場賽事於他而言，早已超越競技本身。他說，加沙的許多青少年懷揣體育夢想，卻因局勢動蕩、資源匱乏，難以踏上追夢之路。“我希望通過站上亞運賽場向世界證明，即使飽經苦難、身處逆境，巴勒斯坦人民依舊心懷希望，依舊能創造奇跡。”



這樣的堅持背後，是巴勒斯坦體育界共同面對的困境。巴勒斯坦奧委會主席吉布里勒·拉朱布表示，資源短缺、出行受限，令運動員訓練和參賽面臨重重困難。有時，即使找到有潛力的運動員，也無法安排他們離境參賽。戰火中，運動員承受的，不僅是訓練條件受限，還有自身與家人處境帶來的心理壓力。



“我們在廢墟上比賽，在炮火下訓練。”拉朱布說，“儘管受到種種限制，我們仍然在行動。”



他表示，巴勒斯坦奧委會努力為來自加沙、約旦河西岸、耶路撒冷以及流居海外的巴勒斯坦運動員創造機會，讓體育成為凝聚彼此的力量。來到亞運會，與其他運動員和不同國家（地區）的人們交流，也是向外界展示對生活的堅持、表達結束苦難願望的機會。



體育的真諦，從來不止於勝負，更是絕境之中的堅守與向陽而生的勇氣。



也門武術選手穆賈希德5歲習武，至今已有20餘年，卻因家鄉常年戰亂，遲遲無緣國際頂級賽事。此次參賽，是他職業生涯首次站上亞運舞台。



據穆賈希德的教練巴薩姆介紹，2014年也門內戰爆發後，該國武術項目發展陷入停滯，所有國際賽事的參賽通道幾乎都中斷了。曾經助力也門武術發展的中國教練也因戰亂撤離，國內訓練場地簡陋、資源匱乏，達不到專業賽事的訓練標準，本土武術運動員的逐夢之路舉步維艱。

