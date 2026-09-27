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南部戰區位黃岩島周邊海空域組織海空聯合演訓
http://www.CRNTT.com   2026-09-27 08:38:18
（資料圖來源：央視視頻截圖）
　　中評社北京9月27日電／據南部戰區：9月27日，中國人民解放軍南部戰區位黃岩島周邊海空域組織海空聯合演訓，這是針對當前個別國家破壞地區和平穩定的必要行動，旨在檢驗提升部隊維護國家領土主權和海洋權益的實戰能力。

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