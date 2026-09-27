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以軍襲擊加沙多地　致多人死傷
http://www.CRNTT.com   2026-09-27 08:41:48
　　中評社北京9月27日電／央視新聞客戶端消息，當地時間26日，據巴勒斯坦方面消息稱，以軍當天對加沙地帶多地發動襲擊。目前已造成2名巴勒斯坦人死亡，另有多人受傷，傷者中包括兒童。

　　以方對此暫無回應。

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