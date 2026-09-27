美國各界高度評價習近平主席歷史性訪問

當地時間9月24日上午，美國總統特朗普在白宮舉行隆重儀式，熱烈歡迎中國國家主席習近平對美國進行國事訪問。歡迎儀式結束後，兩國元首夫婦移步白宮橢圓形辦公室，進行親切友好的交流。（新華社資料圖片） 中評社北京9月27日電／國家主席習近平26日圓滿結束對美國的國事訪問回到北京。訪美期間，習近平主席與特朗普總統就中美建設性戰略穩定關係及重大國際地區問題深入交換意見，達成八點成果共識。



據新華社報導，美國各界人士高度評價習近平主席的美國之行，表示這次訪問進一步豐富了中美關係定位的內涵，並在經貿領域取得互惠互利的成果。他們認為，習近平主席的成功訪問在中美關係發展史上寫下濃墨重彩的一筆，為中美關係巨輪行穩致遠指明航向、注入動力，有利於增進兩國人民福祉、維護世界和平穩定。



“為美中關係穩步向前注入新動力”



習近平主席此次對美國進行國事訪問，是繼今年5月特朗普總統訪華後，中美兩國元首在不到半年時間裡實現互訪，在中美關係史上前所未有。



訪問期間，兩國元首同意進一步豐富中美關係定位的內涵，共同構建“基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係”。美國《全球策略信息》雜誌前駐白宮記者威廉·瓊斯認為，這是此次訪問取得的重要政治成果。



“習近平主席今年5月在北京與特朗普總統會談時，開創性提出將構建建設性戰略穩定關係作為雙邊關係新定位。此訪期間，兩國元首對這一定位的內涵進一步加以豐富和拓展，為處理美中關係作出戰略指引。”瓊斯說，相信兩國只要做到“尊重、公平、對等”，美中關係就不會偏離建設性戰略穩定的軌道。



這位資深美國媒體人還對美方精心設計的禮賓安排以及兩國元首的積極互動印象深刻。“這體現了特朗普總統對習近平主席的尊重以及對此次會晤的格外重視。”瓊斯認為，元首外交對美中關係具有不可替代的作用，這次訪問將“為美中關係穩步向前注入新動力”。



“沒有什麼比兩國元首直接溝通更重要。”美中航空遺產基金會主席傑弗裡·格林說，“特朗普總統和習近平主席相互尊重，雙方同意以建設性方式推動雙邊關係穩定、繼續發展，這對兩國和世界而言，意義重大。”



“實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大並行不悖”“中美關係的前途是光明的，這是歷史大勢”“通往光明的道路往往是曲折的，總會有各種困難和挑戰”……習近平主席關於中美關係前途道路的戰略思考，引發美方人士廣泛共鳴。

