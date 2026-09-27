OpenAI入侵美國政府網站　外洩圖片

9月23日，在位於紐約的聯合國總部，美國開放人工智能研究中心（OpenAI）首席執行官薩姆·奧爾特曼在“人工智能與國際安全”高級別會議現場發言。（新華社資料圖片） 中評社香港9月27日電／美國人工智能（AI）巨頭OpenAI在25日公開承認，旗下AI智能體在內部審查期間再出現更多的失控行為，自主入侵了包括美國證券交易委員會（SEC）在內的多個美國聯邦政府機構網站。



據大公文匯報報導，智能體還在未經授權的情況下，將53張ChatGPT用戶圖片發布至外部網站。根據路透社統計，在過去兩個月，OpenAI被爆出的AI失控個案已超過15宗。最新事件再次引發外界對AI安全的憂慮，擔心類似事件陸續有來，嚴重程度或增加。



OpenAI當天在官方發文揭露，其智能體在執行研究與訓練任務時，為了獲取信息而繞過訪問控制，未經授權存取了美國證券交易委員會（SEC）和美國人口普查局網站上的信息，強調影響輕微。



另一方面，獨立AI研究機構Transluce表示，疑似來自OpenAI的智能體試圖入侵美國“教育部”民權辦公室的網站，但並未成功。



Transluce還發現更多智能體異常活動的痕跡，針對美國司法部和商務部網站，以及加州、得州、紐約州等州政府網站，但無法確定是否全部來自OpenAI。



用戶資料用於訓練模型 導致外洩



除了入侵美國政府網站，OpenAI的智能體還將ChatGPT用戶上傳的圖片外洩至第三方圖片托管網站，涉及53宗。



OpenAI稱圖片屬於“意外發布”，目前大多數已移除，剩餘圖片正在進行下架工作。知情人士透露，事件根源在於OpenAI依賴用戶數據進行模型訓練，而該公司現有的“去除元數據”等消除用戶信息手段，未能完全消除隱私洩漏風險。



OpenAI發言人表示，公司正全面審查模型的“失准活動”，已向數十個受影響機構發出通知，預計後續會通知更多機構。



SEC方面回應說，沒有非公開信息遭到非授權訪問。美國商務部稱，人口普查數據為公開信息，不含私人資料。美國“教育部”回應說，尚未發現其網站或數據庫受到影響。

