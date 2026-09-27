國羽男單全軍覆沒　陳雨菲王祉怡晉級女單八強

中評社香港9月27日電／26日，愛知·名古屋亞運會羽毛球各單項比賽展開第二輪及部分第三輪爭奪。中國隊男單遭遇重創，李詩灃、石宇奇均未能晉級八強。



男單第二輪，李詩灃在首局21:18取勝的情況下，被韓國選手崔智勛以21:19、21:18連勝兩局逆轉，止步32強。



“團體決賽那天自己的狀態打出來了，但精力消耗比較大，最後沒能贏下比賽，整個人的氣有點往下走。”李詩灃賽後說，“休息了一天，

今天單項第一場球很想去打好，但狀態還是沒能很好調整，知道不要放棄，但最後確實沒做好。”



石宇奇在第三輪對陣韓國選手俞泰彬，最終以17:21、23:25告負，止步16強。



新華社報道，女單賽場，中國隊選手表現平穩。陳雨菲在16強賽與越南選手阮翠玲陷入苦戰，最終以21:10、22:24、21:12獲勝，挺進八強。



“整個比下來還好，但過程中必須把節奏把控好。”陳雨菲說，“第二局對手目的性很明確，自己沒能及時應變，打得有些亂，失誤也多。經歷了團體賽的興奮，還是要以平靜心態面對接下來的比賽。”



王祉怡在第三輪對陣韓國選手金佳恩，她贏下首局後，對手因傷退賽。“本來計劃的戰術正好打在金佳恩的舒適區，及時應變調整是這場最大收獲。”王祉怡說。



雙打項目中，梁偉鏗/王昶、劉聖書/譚寧分別晉級男雙、女雙八強。