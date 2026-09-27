中國人民解放軍南部戰區組織海空聯合演訓

8月1日，中國海警艦艇編隊在黃岩島海域組織維權執法管控演練，三艘艦載小艇正在前出應對，追擊目標小艇。（新華社資料圖片） 中評社北京9月27日電／據新華社消息，9月27日，中國人民解放軍南部戰區位黃岩島周邊海空域組織海空聯合演訓，這是針對當前個別國家破壞地區和平穩定的必要行動，旨在檢驗提升部隊維護國家領土主權和海洋權益的實戰能力。