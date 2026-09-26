賈慶國：中美奠定未來基礎　涉台有默契

北京大學國際關係學院教授賈慶國（中評社資料照） 中評社香港9月28日電（記者 郭至君）北京大學國際關係學院教授賈慶國9月25日就習近平主席訪美接受中評社記者採訪表示，這次習特會是推動中美建設性戰略穩定關係的一部分，他也表示，中美雙方在台灣問題上有默契，均不希望兩國因此發生大規模衝突。



賈慶國是北京大學國際關係學院教授、博士生導師，曾任學院院長，現任第十四屆全國政協常委，是長期研究國際政治、中美關係、中國外交的知名學者。



談及特朗普超高規格接待習主席的政治意涵，賈慶國認為主要基於以下考慮：一是對此前中方高規格接待善意的回應，同時也是特朗普希望表達他反復強調的與習主席的良好私人關係的方式。二是特朗普重視中美關係，承認中國具備足夠的實力與影響力，認為中美合作能解決全球諸多問題。三是特朗普希望通過中美合作來實現美國的重要目標，而非通過對抗消耗資源。“特朗普總統以空前的高規格接待習近平主席，這一形式本身具有重要象徵意義。”他說。



關於此次會晤對美國中期選舉的影響，賈慶國認為雖然穩定中美關係對特朗普來說很重要，但由於美國兩黨多數人在對華政策上普遍持強硬立場，會晤對美國國內選舉的影響有限。



賈慶國說，本次首腦會晤側重於敦促落實既往共識，並在經貿、人工智能、人文交流等領域獲得進展或成果。在經貿與投資機制方面，美方希望中方購買飛機、大豆及能源產品。雙方也有望加快中美經貿磋商機制的落地，包括建立貿易理事會和投資理事會。在人工智能安全與規範方面，雙方探討了建立AI安全合作機制，包括在發生事故時第一時間通報，共同應對風險，未來兩國將有望加強磋商，制定相關行為規範，防範技術快速發展帶來的風險，並在推動建立國際AI行為規則方面發揮引領作用。在人文交流方面，習主席已宣布邀請10萬名美國年輕人在未來5年內訪華交流學習。“中美的未來是屬於彼此年輕人的，此舉旨在增進兩國新生代相互瞭解，為中美關係的長遠發展奠定基礎。”他說。

