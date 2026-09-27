謝長廷30公斤台灣藍寶　珍藏40年後開石

謝長廷 （中評社 資料圖片） 謝長廷臉書圖片 中評社台北9月27日電／前民進黨主席謝長廷珍藏近40年的一塊“台灣藍寶”原石，近日終於決定開切。這塊重達約30公斤的原石，是他30多年前到台東旅遊時，在都蘭山附近購入，原本打算雕刻成觀音菩薩像，後來在友人勸說下保留原貌，一放就是近40年。直到最近發現原石表面裂痕似乎逐漸擴大，才讓他好奇“裡面到底是什麼光景”，26日特地送往中壢工廠切割。



《中時新聞網》報導，謝長廷26日在臉書發文表示，30多年前曾到台東縣旅遊，當時在都蘭山附近買下這塊約30公斤重的台灣藍寶原石，原先計劃雕刻一尊觀音菩薩像，但有好友認為，這麼大的原石如果直接雕刻相當可惜，因此力勸他保留原狀，最後就一直擺在家中牆角。



台灣藍寶一般指藍玉髓，都蘭山一帶過去就是知名產地。地質調查及礦業管理中心相關資料也曾介紹，都蘭山地區出產俗稱“藍寶”的礦石。



謝長廷透露，這塊原石一擺就接近40年，最近才發現因為長時間疏於照顧、維護，表面的裂痕似乎有擴大的情況，讓他開始好奇，這塊大石頭切開後究竟會呈現什麼模樣，最後決定帶到中壢的工廠進行切割。



他形容，整個過程頗像網路上常見的“賭石”，一刀下去就可能決定結果。不過，由於原石購入年代已相當久遠，他自己倒沒有太多患得患失的緊張心情。



切割過程並不簡單，折騰了大半天後，第一刀結果終於出爐。謝長廷指出，切割師傅看過內部後認為“很漂亮”，並建議未來可以製作成手鐲、戒指蛋面或項鍊等飾品。



不過，現場另一名珠寶專家則仔細拿著強光手電筒查看，並感嘆沒有看到透明度較高的“玻璃種”或“冰種”藍玉，似乎仍對石頭內部抱有期待，持續仔細觀察。



經過考量後，謝長廷最後決定一共切兩刀，將原本約30公斤的大型原石切成“兩大一小”共3塊。他目前並不打算立刻加工，而是準備先把切開後的原石當成裝飾品擺在客廳，一邊欣賞，也再聽取各方建議後決定下一步。



從原本準備雕成觀音，到近40年後才真正“開石”，這塊陪伴謝長廷數十年的台灣藍寶，也終於首次露出內部樣貌。