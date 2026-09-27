“洋流”逼近蔣萬安？藍委：催出投票危機感

蔣萬安 （中評社 資料圖片） 中評社台北9月27日電／民進黨上下總動員拉抬“洋流”，宣稱與台北市長蔣萬安差距拉近；不過國民黨民代並不認為這是壞事，反而激發了藍營基層的危機感，但他們也建議蔣市府提防中間選民被帶風向，對於政績的說明要做亮點處理，也要提出更新的政見牛肉，北市藍綠基本盤固定，中間選民動向會影響勝負。



北市藍委私下直言，“洋流”與大罷免狀況沒有差別，反而樂見民進黨炒作“洋流”，激勵藍基層投票意願；過往綠選民是颳風下雨都要投票；藍選民可能會認為選情穩定就不差自己一票，選情太冷反而會翻車，有緊張感是好事。



《中時新聞網》報導，台北市議員詹為元表示，蔣萬安本來領先很多，選情太冷，基層投票動力不強，但這陣子感受到藍營支持者危機感提升，對提升藍營投票率絕對有幫助；此外，“洋流”也可讓市府檢視目前政策以及蔣萬安的選舉節奏，經過挑戰克服挑戰，才會更強大。



對於目前蔣市府的應對方式，詹為元建議，目前對“洋流”的反擊“太政治性”，中間選民還是想看實際政績，蔣萬安受訪雖然會提到，但太分散，應該聚焦施政亮點，透過發言體系或是局處管道宣傳，蔣萬安4年做了很多事，應該好好向選民說明。



國民黨前新媒體部主任韋淳祐表示，所謂“洋流”，鎖定的一直都是網路，藉由在網路上一些事件的“點”，形成一個看似潮流的“面”；比如動員人到夜市形塑看起來人很多的樣，或是用砍樹、捷運等話題來形塑網路很多人在批判蔣萬安的樣子，其目標並不是轉換成沈伯洋選票，而是在網路上刺激綠營全台投票率。



韋淳祐表示，這其實就是大罷免2.0，同樣的招式在大罷免期間也操作過，但最後選票開出來也沒達到他們想要的成果，最後只是同溫層在循環；且操作過頭會有副作用，就像是興奮劑，綠營支持者會陷入狂熱狀態，不斷同溫層內卷結果就會變地張狂，出征引發其他民眾不滿。