江啟臣競總成立日　傳“禿子燕子漢子”合體

江啟臣 （中評社 資料圖片） 中評社台北9月27日電／2026縣市長選舉倒數61天，國民黨中市長參選人江啟臣競選總部將於10月4日成立，相較民進黨台中市長參選人何欣純頻頻祭出大咖牌助選，江首波公布名單，包含台中眾藍委等人稍顯低調，不過隨著二次公開台中市長盧秀燕也會到場之際，有地方人士透露，當日可能會安排“禿子、燕子、漢子”（“立法院長”韓國瑜、盧秀燕、新北市長侯友宜）合體站台。



《中時新聞網》報導，隨著投票日逼近，台中今年底不僅是搖擺州的角色，更是2028“總統”選舉的前哨戰，為賴清德與藍營呼聲較高人選之一的盧秀燕之爭，而賴清德從8月至今5度南下台中為何欣純助選之餘，大大拋開江啟臣，反而不忘批評盧秀燕，甚至開酸施政政滿意度只勉強贏彰化。



面對對手何欣純此波來勢洶洶，除有賴清德數次親征、蔡英文擔任競選總部榮譽主任委員等人，27日也與綠營台北市長參選人沈伯洋合體；江啟臣則繼公布首波藍營台中隊，包含藍委楊瓊瓔、顏寬恒、黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、黃仁、王育敏等人外，昨也釋出與競選總部主任委員盧秀燕合體海報。



江啟臣表示，從市政的攜手合作，到“立院”的全力爭取台中建設，自己與秀燕市長始終並肩作戰，這一次（10月4日），盧市長也將親自來到成立大會現場，為其站台打氣，為台中的幸福升級共同注入最強力量。



對於與盧秀燕合體海報曝光，也讓地方人士認為，此次應為江啟臣辦公室既有步調，可能是採取驚喜式陸續公布，尤其江啟臣已磨刀等了8年，就等揮下這一劍絕對不可能沒有準備，另據瞭解，除已公布的燕子，當日還將有禿子、漢子到場相挺，並由3人同時為江啟臣站台。