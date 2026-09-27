俄德外長烏克蘭危機後首次會面　氣氛緊張

中評社香港9月27日電／俄羅斯外長拉夫羅夫和德國外長瓦德富爾26日在紐約聯合國總部舉行簡短會見。這是兩國外長自2022年烏克蘭危機升級以來首次會見。



新華社報道，拉夫羅夫當天在聯大一般性辯論發言後舉行記者招待會。被問及與德國外長會見情況時，他表示，德方25日提出會見請求，但雙方會見“了無新意”，瓦德富爾在會見中只是重複了德國的官方立場。拉夫羅夫認為，瓦德富爾的潛台詞是：自己“屈尊”會見俄方，俄方應該在烏克蘭問題上作出讓步。



據德國媒體報道，此次會見是在聯合國大會一般性辯論期間舉行的。會見持續20多分鐘，兩位外長以握手結束。報道說，瓦德富爾在會見後表示，會見氣氛緊張，雙方在烏克蘭問題上分歧嚴重，沒有在關鍵議題上達成任何協議。



2022年烏克蘭危機升級後，俄德關系陷入低穀。德國譴責俄羅斯對烏克蘭的軍事行動，對俄實施嚴厲制裁，并不斷向烏克蘭輸送武器，引發俄方強烈不滿。



今年8月上旬，德國警方在萊比錫機場一架烏克蘭運輸機附近發現一架據稱裝有爆炸物的無人機。德國政府9月1日指責俄羅斯與此有關，并決定於9月18日關閉俄駐波恩總領事館。俄方面對此予以否認，稱此事件背後主使是烏克蘭，同時要求關閉德國駐聖彼得堡總領事館。