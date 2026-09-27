譚森：中美經貿關係至關重要、不可或缺

中評社香港9月27日電／美中貿易全國委員會會長譚森日前接受新華社記者採訪時表示，美國和中國是世界上兩個最大、最具活力的經濟體，兩國經貿關係至關重要、不可或缺。



譚森表示，美中兩國都從強勁的經貿關係中獲得巨大利益，應該始終牢記這一關係的重要性及其帶給兩國人民的福祉。沒有強勁且可持續的經貿關係，任何一方都難以充分發揮自身經濟潛力。



譚森認為，美國商界最關注中美元首會晤所帶來的更多確定性，這將為美中經貿合作前景帶來積極效應。



合作是雙行道，中美經貿關係的穩定既需要拉長合作清單，也需要壓縮問題清單。在譚森看來，美國企業已經看到並感受到美中經貿合作帶來的巨大利益。他表示，不少美國企業希望留在中國，除了中國的市場規模，中國蓬勃的創新活力也讓這些企業看到巨大發展機遇。



譚森表示，中國正湧現大量創新。過去，世界談論的未來更多是在美國、歐洲或日本創造出來；但現在，在越來越多的領域，未來正在從中國誕生。“如果你想看到未來，辦法就是身處中國。”



譚森表示，美國企業留在中國對於其開展研發至關重要。這些企業身處中國、親眼觀察並理解這些創新，同時可以充分利用中國高素質勞動力以及科研能力。



在生命科學領域，中國的創新正為美中合作創造新機遇。譚森說，在藥物研發、癌症治療方面，中國企業擅長識別可用於醫療或新藥的潛在分子，但在藥物試驗、全球審批和大規模生產方面尚需更成熟經驗。因此，中國的新興企業與國際上一些成熟企業之間，產生了自然的合作關係。



譚森指出，40年前，美國等外國企業投資中國，有的只是出於獲得在華經營許可的考慮而尋找中方合資夥伴。如今，在中國投資的外國企業瞭解自身優勢與短板，會主動尋找能夠幫助彌補自身不足的中國合作方。與中國公司合作能使外國企業業績更強勁、業務更高效。



“這是一個關於中國企業發展的故事——中國企業如今與外國企業平起平坐，雙方通過合作，可以讓彼此變得更具競爭力、反應更迅速，也更成功。”譚森說。



美中貿易全國委員會在中國有大約270家會員企業，包括大多數在華經營的大型美國企業。譚森說，在華開展業務對其會員企業而言不可或缺。



展望發展前景，譚森說，大多數美國企業對未來在中國的發展持樂觀態度，這意味著美國企業並沒有打算離開。會員企業中，超半數計劃今年繼續對華投資。“這是一種信心的體現——既表明對兩國經濟關係重要性的認可，也表達對美中關係未來、對中國經濟前景的樂觀態度。”譚森說。