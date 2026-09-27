陳佩琪擬開國際記者會　柯：先讓她情緒穩定

柯文哲（中評社 資料圖片） 中評社台北9月27日電／民眾黨前主席柯文哲日前因京華城案、政治獻金案等案件持續受到司法關注，妻子陳佩琪近日公開發聲，除了談及柯文哲的身心狀況，更透露為替丈夫伸冤，已著手準備召開“國際記者會”。柯文哲27日南下雲林輔選，被問及妻子的言論時坦言，近來家人承受的壓力確實太大，希望先讓妻子情緒穩定下來。



陳佩琪日前接受網路節目專訪時表示，為了替柯文哲把事情說清楚，她已經在準備國際記者會，希望讓外界瞭解事件始末。她過去也曾多次公開質疑司法偵辦過程，近日更提到柯文哲去年離開羈押環境後，整個人一度“像失智老人”，相關說法再度引發討論。



《中時新聞網》報導，柯文哲27日陪同前幕僚、無黨籍雲林縣議員參選人王竣毅掃街拜票，面對媒體詢問陳佩琪近期頻頻發聲，他表示，過去兩年“我這個人忍耐度很強”，但司法案件衍生的壓力也確實波及家人。



柯文哲說，尤其最近一個月，幾乎每週都會收到法院公文，甚至還有執行署扣押公文，讓家人的情緒承受很大壓力。他說，如果真的要做，就“一次講”，不要讓事情持續影響情緒，因此對於妻子接下來的相關安排，他希望“先讓她情緒穩定下來再處理”。



至於近期網路討論的“洋流”現象，以及許甫在媒體節目中爆料，有人自稱在沈伯洋團隊負責社群，並提到相關人員“是從曹興誠的基金會那一批人過來的”，柯文哲則坦言自己並不清楚。



柯文哲說，自己最近有時忙到根本沒有時間注意新聞，不曉得“洋流”怎麼發酵，甚至反問“洋流有到中南部來嗎？”至於許甫所爆料的內容，他也表示“對此內容不曉得、不熟悉”。