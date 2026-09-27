朱立倫：全桃園不分黨派挺張善政

張善政 （中評社 資料圖片） 中評社台北9月27日電／賴清德日前大讚桃園市長張善政，稱4年前就知道張善政會當選。國民黨前主席朱立倫表示，桃園一向挺最好的，謝謝賴清德的肯定，桃園應該不分黨派，全力支持張善政。



《中時新聞網》報導，朱立倫到桃園參加市議員凌濤競選總部成立，朱立倫說，從“科技部長”、“行政院副院長”、院長，張善政絕對是國際級、“國家級”的。他表示，最近大家都聽到了賴清德對張善政的肯定，最後就是4年前賴清德就知道“張善政一定贏”。



朱立倫說，桃園一向都挺最好的。不管過去最早老縣長吳伯雄、許信良、呂秀蓮及自己，到今天的張善政，過去4年張善政帶動桃園成為全台灣進步最快的城市，未來4年要成為最大的AI科技城，就需要張善政。他說，謝謝賴的肯定，既然賴已經肯定，就讓全桃園不分黨派全力支持張善政。



朱立倫稱讚，張善政是自己的建中、台大學長，也是台大同事，桃園有最好的市長，當然值得有國際級、“國家”級，也是新世代的議員。需要凌濤、張善政，大家一起加油，11月28號不只是挺善良，也是挺桃園的未來！



凌濤表示，2022年的今天，是張善政首屆選戰最緊繃的時刻，當時說“桃園贏，台灣就會贏”，今年選情更加艱困，因為全台正有一批青鳥側翼的新洋流，正在搞亂台灣的政治環境，唯一能對決新洋流的，可能是挺善良、可能是“善流”，希望桃園的力量要持續挺善良，讓桃園贏、台灣就贏。