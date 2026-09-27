張馳：美國尊重呵護中美關係　對雙方都有利

香港大學當代中國與世界研究中心高級研究助理張馳（中評社資料圖 盧哲攝） 中評社香港9月27日電（記者 盧哲）香港大學當代中國與世界研究中心高級研究助理張馳26日接受中評社記者專訪時表示，國家主席習近平對美國進行國事訪問，美方接待規格極高。訪問讓人們對未來一段時期的中美關係有了更多信心和憧憬。說明美國學會尊重、呵護中美關係，對雙方和世界都有利。



當地時間9月23日至25日，中國國家主席習近平對美國進行國事訪問。其間，兩國元首就中美建設性戰略穩定關係及重大國際地區問題深入交換意見，達成八點成果共識。



張馳表示，特朗普總統以空前高規格接待習主席來訪，隆重程度超出不少人對美國禮賓傳統、中美關係改善程度及特朗普控制力的預期。



首先是禮賓規格極高。特朗普夫婦幾乎全程陪同，特朗普與梅拉尼婭親自到機場迎接，並舉行盛大歡迎儀式和晚宴。這種待遇近年幾乎未有，顯示美方高度重視，為會談營造了高起點。



二是顯示中美關係改善程度。張馳說，5月特朗普訪華，是美在任總統時隔9年再次訪華；習主席訪美，是中國最高領導人時隔11年再次對美進行國事訪問。兩次訪問均歷史性、高規格，體現元首外交引領下構建“基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係”的意願。



2026年作為中美元首外交大年，日程飽滿，又向前邁進了一步。最根本的原因是，包括中美兩國在內的世界各國，都不希望重復過去近10年的兩國關係自由落體、螺旋向下的過程了。中方此前高規格款待特朗普，美方此次禮尚往來。習主席書面講話援引周恩來歡迎尼克松原話，象徵新一輪“跨越太平洋的握手”。貝森特宣布貿易休戰延至明年1月，成為適當“歡迎禮物”。



三是特朗普也有內政外交考量。中期選舉臨近、支持率不佳，物價通脹、伊朗戰爭等爭議使其急需展現受尊重、大權在握的強人形象，以提振選民信心；對俄朝喊話、聯大演講等均此用意。

