看好誰當選新北市長？萬人網路投票出乎意料

中評社台北9月27日電／2026年新北市長選戰倒數計時，新北市選情激烈，國民黨參選人李四川對戰民進黨參選人蘇巧慧，雙方如何鞏固基本盤、爭取中間選民，將成為左右選舉關鍵。根據入口網站《Yahoo奇摩》“2026新北市長選舉，你看好誰當選？”最新網路投票，截至今天(27日)中午，已有64.9%的網友看好李四川當選新北市長；22.4%的網友看好蘇巧慧。



據《中時新聞網》報導，入口網站《Yahoo奇摩》23日起針對“2026新北市長選舉，你看好誰當選？”進行最新網路投票，截至今天(27日)中午12點18分，已有1萬人參與投票， 64.9%的網友看好李四川當選新北市長；22.4%的網友看好蘇巧慧；12.7%不知道／沒意見。



網友留言表示，“選有施政經驗的技術官僚、政治老鳥，不會錯的！”、“當然選會做事的囉....”、“這次民進黨在宣傳上花不少錢美化蘇巧慧，確實有收到一些效果。但新北市選民的素質也提升很多 ，選民們知道選出一位有能力的市長比選出一位能言善辯的市長還重要”、“唯一支持會做事的川伯”、“要個駕輕就熟的老手，不要沒經驗，又要暗中摸索的新手，這樣上下合作起來才會勝任愉快！”、“該覺醒了，別再被政治口水給迷惑了，要選一個真正會做事的人，未來才有希望”。