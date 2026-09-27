韓正出席聯合國大會一般性辯論並發表講話

韓正 （新華社資料圖片） 中評社香港9月27日電／當地時間2026年9月26日，國家副主席韓正在紐約聯合國總部出席第81屆聯合國大會一般性辯論並發表講話。



新華社報導，韓正指出，當前國際形勢變亂交織，地緣衝突延宕不止、發展鴻溝持續擴大、全球性挑戰層出不窮。習近平主席在第76屆聯合國大會上提出全球發展倡議，之後又相繼提出全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，為構建人類命運共同體提供了戰略指引。越來越多的國家願攜起手來，擔當歷史使命，應對困難挑戰，增進人類共同福祉。



韓正提出四點建議。一是維護戰後國際秩序，以共同安全構築持久和平。要踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，摒棄冷戰思維、陣營對抗，堅持通過對話協商化解分歧和爭端，反對違反聯合國憲章、繞開聯合國安理會授權的單邊軍事行動。



二是直面全球發展困境，以開放合作促進共同繁榮。要始終將發展置於國際議程中心位置，共建團結、平等、均衡、普惠的全球發展夥伴關係。要聚焦減貧、糧食安全、能源轉型等重點領域，進一步加大資源投入和對全球南方國家的支持。要秉持以人為本、向上向善理念，努力縮小數字鴻溝。要堅定維護多邊貿易體制，堅持建設開放型世界經濟，推動普惠包容的經濟全球化。



三是促進文明交流互鑒，以溝通對話重建團結互信。要立足聯合國平台加強國際人文交流，促進各國人民相知相親，推動多元文明共同進步。要摒棄意識形態偏見，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度，深化治國理政經驗交流，共同探索破解時代難題。



四是高舉多邊主義旗幟，以實際行動捍衛公平正義。中方主張，國家不分大小，都是國際社會平等一員；世界上的事，要由大家商量著辦，共同維護國際法治和公平正義。各國應當團結起來、行動起來，維護聯合國、壯大聯合國。中方支持聯合國改革完善，有效應對氣候變化、公共衛生安全等全球性挑戰。



韓正指出，1971年新中國恢復聯合國合法席位，這對中國、對世界都具有重大而深遠的意義。55年來，中國始終是動蕩世界的穩定力量，堅定不移走和平發展道路，是和平和安全記錄最好的大國。中國始終是共同發展的中堅力量，創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡，對世界經濟增長的貢獻率長期保持在30%左右。中國始終是變革時代的進步力量，堅持維護發展中國家正當權益，持續推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展。無論國際形勢如何變化，中國對和平與發展的追求矢志不渝，對公平正義的守護堅定不移，對多邊主義的承諾始終如一。中國願同各國攜手同行，在推動構建人類命運共同體的偉大實踐中，共創人類更加美好的未來。



在紐約期間，韓正分別會見了保加利亞總統約托娃、塞爾維亞總統武契奇、塞浦路斯總統赫里斯托祖利季斯、加納總統馬哈馬、基裡巴斯總統馬茂。外方領導人高度評價習近平主席提出的系列重大理念和倡議，欽佩中國發展成就，重申各國政府堅定恪守一個中國原則，願同中方進一步增進戰略互信，深化務實合作，加強多邊協作，為人民福祉和全球可持續發展作出更大貢獻。