鏡頭：兼有新潮與傳統　深圳大學和特區共成長

深圳大學圖書館（中評社 黎人愷攝） 中評社香港9月27日電（記者 黎人愷）踏入深圳大學粵海校區，荔林婆娑與現代建築相映成趣，年輕而厚重的氣息撲面而來。



深圳大學坐落於深圳南山區的核心，與深圳經濟特區同生共長，1983年設立後，由清華大學、北京大學、中國人民大學分別援建核心學科，建校當年便以“當年動工、當年開學”的效率創下高等教育界的“深圳速度”。中國共產黨第二代領導集體的核心鄧小平曾特別囑托“一定要辦好深圳大學”。



校園中軸線上的時光廣場，巨型日晷靜靜伫立，是荔園最經典的精神地標。這座由梁文鴻教授設計的日晷沿用古製造型，表盤鐫刻十二時辰，指杆投影隨日光移動精準報時；背面刻有朱熹“為學須剛與恒，無一事而不學”的語錄，無聲提醒著往來學子惜時向學。



沿著林蔭道深入，杜鵑山林木葱蘢，文山湖碧波蕩漾，山光湖色相得益彰。南北對峙的匯智、匯典兩座圖書館延伸出校園中軸線，其間的“天地人和”渾天儀雕塑與噴泉相映，承載著開放包容的辦學氣度。校園內遍布兩萬餘株荔枝樹，“荔園”的別稱便由此而來，盛夏時節鳳凰花燃遍校道，是深大獨有的季節盛景。



四十餘年來，深大培養的各類人才九成以上扎根粵港澳大灣區，湧現出大批深耕各領域的優秀校友：騰訊創始人馬化騰、吉利創始人李書福、華為副董事長孟晚舟等。