韓正在聯大一般性辯論上的講話（全文）

中評社北京9月27日電／順應發展潮流 勇擔歷史使命——在第81屆聯大一般性辯論上的講話



（2026年9月26日，紐約）



中華人民共和國副主席 韓正



主席先生，各位同事：



當前，國際形勢變亂交織，地緣衝突延宕不止、發展鴻溝持續擴大、全球性挑戰層出不窮。5年前，習近平主席在第76屆聯合國大會上提出全球發展倡議，之後又相繼提出全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，為構建人類命運共同體提供了戰略指引。在各國前途命運緊密相連的今天，越來越多的國家願攜起手來，擔當歷史使命，應對困難挑戰，增進人類共同福祉。為此，我願提4點建議。



第一，維護戰後國際秩序，以共同安全構築持久和平。世界要和平、不要戰爭。二戰後形成的以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，必須加以維護。要踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，摒棄冷戰思維、陣營對抗，堅持通過對話協商化解分歧和爭端，反對違反聯合國憲章、繞開聯合國安理會授權的單邊軍事行動。大國對國際和平和安全負有特殊責任，尤其要帶頭守規矩、講法治、行正道。



中方認為，中東海灣國家的主權和安全都應當得到尊重，國際產業鏈供應鏈穩定暢通和貿易往來應當得到保障。中方呼籲秉持“巴人治巴”原則推進約旦河西岸治理和加沙戰後重建，推動巴勒斯坦問題早日重回“兩國方案”正確軌道。在烏克蘭問題上，中方始終以習近平主席提出的“四個應該”為根本遵循，將繼續以自己的方式為危機政治解決發揮建設性作用。中方敦促有關國家立即停止對古巴武力威脅，立即全面取消對古巴封鎖制裁。

