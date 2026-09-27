伊朗：等待調解方轉達重開海峽計劃美方意見

中評社北京9月27日電／伊朗外長阿拉格齊26日在社交媒體說，伊朗方面在聯合國大會期間已通過調解方向美方充分、詳細轉達了由伊朗最高國家安全委員會確定的、旨在重開霍爾木茲海峽和推進談判的各項條件，目前正等待調解方轉達美方最終意見。



新華社報導，阿拉格齊在社交媒體上寫道：“我們在所有會晤中都捍衛了伊朗的立場、政策和既定條件。我們提出的計劃已通過調解方轉達給了美方。伊方看到了美國總統的初步反應，但調解方尚未向我們轉達任何信息。我們正在等待調解方轉達最終意見，並將據此做出決定。”



阿拉格齊強調，伊朗方面的條件是“明確的”，任何開放霍爾木茲海峽的行動都必須以滿足這些條件為前提，“我們絕不會退讓”。他同時說，衹有通過外交談判才能打破僵局，“伊朗從未關閉外交和談判的大門，也從未放棄我們的權利”。



阿拉格齊25日在紐約聯合國總部舉行的記者會上宣佈，伊朗已通過卡塔爾向美國轉達一個有關重新開放霍爾木茲海峽的計劃，如果美方據此採取必要行動，霍爾木茲海峽可以在七日內重新開放，恢復正常海運。阿拉格齊說，計劃要求的美方行動不是新條件，而是6月簽署的美伊諒解備忘錄中美方已經承諾的內容。



美國總統特朗普26日稱，他拒絕了伊朗提出的重開霍爾木茲海峽的提議。特朗普在接受媒體採訪時表示，美方完全控制了霍爾木茲海峽，大量石油正從霍爾木茲海峽流出。