民眾黨是否備戰2028大選？柯文哲回應

柯文哲 （中評社 資料圖片） 中評社台北9月27日電／針對2028年“總統”大選是否與國民黨合作或僅推派副手，民眾黨創黨主席柯文哲曾公開表示“說不定民眾黨還有更強的‘總統’候選人”。針對民眾黨是否備戰2028年“總統”大選？柯文哲在節目中認為，他的司法案件，民進黨最大的目的就是讓他2028年不能選“總統”。因此，這些問題應該是2026年選完再思考。



《中時新聞網》報道，針對民眾黨是否備戰2028年“總統”大選？柯文哲24日在網路節目《出來打球啊》中質疑，他的司法案件，是民進黨最大的目的，當時他想說，奇怪，他們連捐給民眾黨的210萬，都要當做賄選來判，怎麼敢這樣，簡直就是不要臉的司法作為，原來目的就是這樣，只是要讓他不能選而已。



柯文哲接著表示，現在一審，以後二審再判你無罪也沒有用，反正他透過2028，就達到他的戰略目標。所以他後來才知道，原來這個司法案件最主要的目的，就是讓他不能選而已；所以這也是賴清德的方法，跟你選有危險，乾脆先讓你不能選就好了。所以這些問題應該是2026年選完再思考，比如如果要跟國民黨合作。



主持人蔡宇傑問到，如果到時候你不能參選“總統”，是要派民眾黨主席黃國昌還是？柯文哲回應表示，這個再想想看，或是有沒有更好的人選。



蔡宇傑續問，如果你能參選“總統”，會不會反而有可能變成三腳督，民進黨會更好選一點？柯文哲表示， 他不知道，但是對民進黨來講是個不可測的因素，太不受控了。所以今年11月28日選完再來討論吧。