組圖：大熊貓“平平”“福雙”前往亞特蘭大

9月27日2時55分，大熊貓“平平”“福雙”從成都雙流機場搭乘包機前往亞特蘭大動物園。（新華社圖片） 中評社香港9月27日電／記者從國家林草局獲悉，27日2時55分，大熊貓“平平”“福雙”從成都雙流機場搭乘包機前往美國亞特蘭大動物園，開啟為期十年的旅居生活。啟程前，成都大熊貓繁育研究基地為兩只大熊貓舉辦了歡送儀式。



大熊貓“平平”為雄性，2020年3月17日出生，眼圈大而濃黑，辨識度很高。它體形敦實、行動靈活，尤其擅長爬樹，常在樹杈間休憩。大熊貓“福雙”為雌性，2020年10月18日出生，頭頂一小撮蓬鬆毛發，額頭飽滿微微前凸。它外形圓潤、反應靈敏，具備很強的食物搜尋能力，能夠快速找到飼養員藏匿布置的豐容食物。



新華社報導，為保障跨洋運輸的安全與舒適，中方團隊制定了詳細運輸方案，備足新鮮竹笋、竹子、蘋果和應急藥物，並提前對兩只大熊貓開展了運輸適應性訓練，緩解緊張應激。飛行期間，機艙的溫度、濕度保持在大熊貓舒適範圍內。美方資深獸醫和飼養員隨機陪同兩只大熊貓前往美國，實時觀測身體狀態，照料大熊貓的健康與飲食。中方已安排兩批獸醫、飼養員提前赴動物園做好各項準備。抵達亞特蘭大後，大熊貓“平平”“福雙”將接受隔離檢疫，中方人員將駐園照顧兩只大熊貓度過隔離檢疫期，開展應激適應與行為訓練，幫助它們盡快適應新環境。



為給大熊貓“平平”“福雙”營造健康舒適的生活環境，2025年12月以來，中方專家團隊與亞特蘭大動物園多次舉行線上、線下會議，就大熊貓場館升級改造方案展開深入交流。中方專家向美方提供技術指導，明確了設施設備、飼養管理、食物保障、健康護理等標準要求。美方積極采納中方專家指導意見，有序推進改造工作。9月中旬，中方專家實地驗收了升級改造後的場館。改造後，室內展區活動空間顯著擴大，新增了栖架、石台和水池等豐容設施，為大熊貓提供更加豐富的探索與休憩選擇。同時，升級了監控系統，更加全面地掌握室內外場館實時情況。在食物供應方面，得益於與成都相似的氣候條件，動物園可就近獲取多種食用竹，全年新鮮采收，充分保障兩只大熊貓的需求。



中方與亞特蘭大動物園已開展大熊貓保護合作研究二十餘年，取得一系列重要成果。雙方聯合實施專項科研項目30餘項，發表學術論文50餘篇，在大熊貓繁殖育幼、行為研究、疾病防控等領域實現多項技術突破。合作期間，累計繁育成活大熊貓5胎7崽，是中國與歐美地區開展大熊貓國際繁育合作的最好成績。雙方深入開展學術和人文交流，持續增進中美兩國人民的相互瞭解與友好情誼。