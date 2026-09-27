哈薩克斯坦總統任命新國防部長

中評社香港9月27日電／據哈薩克斯坦總統網消息，總統托卡耶夫27日簽署總統令，任命哈武裝力量特種作戰部隊司令艾多斯·梅爾扎赫梅

托夫為新國防部長。



27日早些時候，托卡耶簽署總統令，解除科薩諾夫的國防部長職務。



新華社報道，哈薩克斯坦海軍24日在裡海沿岸曼格斯套州舉行演習期間，因天氣驟然惡化和風力增強，多名軍人落水，最終造成14名軍人死亡。至少5名高級軍官因此被拘留。



托卡耶夫26日簽署命令，成立專門委員會，就軍人死亡事件對國防部進行全面審查。