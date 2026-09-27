蔣萬安重砲批沈伯洋：拋廉價謠言傷教師

中評社台北9月27日電／民進黨台北市議員簡舒培日前指金華國中師生食用含“小卷”營養午餐集體上吐下瀉，教育局駁斥烏龍爆料，民進黨台北市長參選人沈伯洋則表示討論被稱造謠不敢苟同，台北市長蔣萬安26日痛批用認知作戰在台北市找敵人，沈回擊找敵人的是蔣。蔣萬安27日受訪回應，造謠不道歉就像煽動仇恨、搞大罷免，慣用手法就是丟出一個又一個廉價謠言，遭戳破後再稱“只是提出問題”，這個時間點老師還要面對栽贓抹黑，讓人非常遺憾，沈伯洋似乎不是這麼關心教師權益，像是928教師節放假沈伯洋投下反對票。



《中時新聞網》報道，蔣萬安今天下午赴松山進安宮參拜祈福，被問及針對營養午餐議題，沈伯洋反擊說沒有在台北市找敵人，在台北市找敵人的是蔣萬安，還說蔣萬安說認知作戰就跟當時講南鼠北送一樣。



蔣萬安表示，沈伯洋的風格相信只要是經歷過大罷免台北市民其實非常清楚，也記憶猶新，今天造謠、不道歉，然後把責任推給孩子，就像煽動仇恨、搞大罷免，然後都說“喔，這是公民團體發起”，其實過去大罷免慣用的手法就是丟出一個又一個的謠言，而且是廉價的謠言，然後讓被造謠的一方疲於奔命，要用5倍、10倍的力氣去澄清澄清，當謠言被戳破以後，就很快出來說“喔，我們只是提出問題，我們只是在討論”，然後迅速又丟出另一個謠言，金華國中就是最好的例子。



蔣萬安直言，這一次台北市政府必須嚴正澄清這些謠言，最重要的原因是，這種謠言傷害的人太多，包括學生、家長、學校，還有老師，明天就是教師節，他特別感謝老師對國家社會的付出以及貢獻，但在這個時間點上面，老師還要面對像沈伯洋、簡舒培這種栽贓抹黑，實在讓人非常遺憾。



蔣萬安也說，沈伯洋似乎並不是這麼關心教師權益，舉例來講，928教師節放假沈伯洋投下反對票，還好沈伯洋不是多數的意見，現在教師節才可以放假，感謝老師辛勞，他一直以來想要打造的台北市，就是一個尊重老師、注重教育以及禮義廉恥的城市，而不是讓老師的權益跟尊嚴受到傷害，所以他要再次向所有的老師祝福教師節快樂。