中國高爾夫球隊首次全職業陣容參加亞運會

中評社香港9月27日電／愛知·名古屋亞運會高爾夫球比賽將於30日開打，六位職業球手組成的中國高爾夫球隊27日淩晨啓程，這是亞運會開放職業球員參賽以來，國家隊首次組成全職業陣容參賽。



本屆亞運會高爾夫球項目將於9月30日至10月3日在日本愛知縣春日井鄉村俱樂部舉行。中國隊派出男運動員丁文一、鄭蘊和、金子豪和女運動員殷若寧、劉艶、張維維，參加男、女子個人及團體全部4個小項的比賽。隊伍此前在北湖九號國際高爾夫俱樂部進行了為期十天的集訓。



據新華社報道，六人中殷若寧、丁文一有過亞運參賽經驗，其餘四位將迎來亞運首秀。殷若寧曾在雅加達和杭州亞運會上兩次拿到女子團體銅牌，她8月底獲得FM錦標賽冠軍，收獲個人第六個美國女子職業高爾夫球巡回賽（LPGA）冠軍，競技狀態良好。21歲的小將丁文一曾在杭州亞運會助力中國男隊獲得團體第六名。



26日下午，隊伍進行了行前教育動員會和反興奮劑宣誓暨發裝儀式。劉艶作為運動員代表發言，她說：“從年初我們就圍繞亞運會規劃全年參賽計劃，以賽代練，認真准備，不斷打磨技術，錘煉意志，調整狀態。登上亞運賽場，無論比賽過程順利還是艱難，我們都將沉著冷靜，專注每一次擊球，拼盡全力完成每一輪比賽，以最佳競技狀態爭取優異成績。”



中國高爾夫球協會主席、中國高爾夫球隊領隊賀鳳翔表示，這是亞運會開放職業球員參賽以來，國家隊首次組成全職業陣容參賽。從隊員組成到團隊配置都代表著國家隊的最高水平，期待隊伍取得好成績。