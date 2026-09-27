郭培服裝藝術特展杭州開幕　高定作品驚艷亮相

本次展覽匯聚郭培四十年來最重要的經典系列，《輪回》《童夢奇緣》《一千零二夜》《龍的故事》《心靈花園》《遇見》《傳說》《極樂島》《東宮》等亮相。（主辦方供圖） 中評社北京9月27日電/“靈境花園：郭培服裝藝術特展”9月27日在杭州中國絲綢博物館時裝館開幕。作為中國當代高級定制的重要開拓者郭培迄今展品數量最多、創作脈絡呈現最完整的一次藝術展覽，本次展覽以“靈境花園”為敘事主線，在3000平方米空間中設置四大單元，匯集九大經典系列、約200件高定作品，系統呈現她四十年來的藝術探索與實踐。



郭培被譽為“中國高定第一人”，是亞洲首位且唯一一位巴黎高定公會正式受邀會員，曾入選《時代周刊》全球百位最具影響力人物，並擔任2008年北京奧運會頒獎禮服設計者。她還是亞洲高級定制公會“終身卓越會員”、DAF世界傑出華人設計師。其作品以極致精湛工藝與東方美學著稱：2008年北京奧運會，她設計的285套頒獎禮服耗時11萬小時製作;2015年，蕾哈娜身穿其設計的黃色長袍亮相Met Gala紅毯，引發全球關注。她的作品多次登陸巴黎高級定制時裝周，亮相戛納、奧斯卡國際紅毯，海外社交媒體全網曝光量破億。自2016年起，郭培陸續發布《庭院》《東·宮》《喜馬拉雅》等系列，持續以“中國造物”挑戰工藝極限，與世界對話。



本次展覽的敘事從一段家族記憶展開。郭培的外婆生於清末，每晚給她描繪一件從未見過卻美如仙境的衣裳，在女孩心底埋下種子。三十年後，這顆種子化作玫瑰坊，化作二十年間在巴黎高定時裝周驚艶世界的十個系列，也化作近三百位綉娘一針一線凝聚的東方刺綉榮光。2006年，郭培憑借耗時5萬多工時的“大金”禮服摘得設計大獎。這件宛如倒扣蓮花的金縷華服，以盤金綉等傳統技藝綉出朵朵金花，營造出浮雕般的華麗效果。有人曾出價500萬元購藏，被她婉拒：“我可以再做一件，比它更完美，但絕不是這一件了。”對郭培而言，一件衣服一旦誕生，便擁有獨立生命，會帶著所處時代的記憶，傳承到未來。



展覽四大單元各具看點。第一章“時光·寓言·重生”，讓時裝超越穿著本身，成為承載文化與情感的藝術品，探討生命、愛情與美的不朽命題，匯集2005《輪回》、2012《龍的故事》、2009《一千零二夜》等系列。第二章“築夢傳說”，以行動構建空間與夢想，以匠心與奉獻創造不朽敘事，呈現2018/19秋冬高定系列《建築》與2017春夏高定系列《傳說》等。第三章“夢嶼花園”，在夢與想象中安放心靈，帶來2008《童夢奇緣》、2018《極樂島》、2015《心靈花園》等作品。第四章“東·宮回響”，則以2019《東宮》為核心，融合西方立裁工藝，搭配螺鈿、多重宮廷刺綉等傳統古法技藝，融入上古瑞獸與五行哲學，全方位詮釋東方宮廷美學與中式精神內核。



本次展覽匯聚郭培四十年來最重要的經典系列，《輪回》《童夢奇緣》《一千零二夜》《龍的故事》《心靈花園》《遇見》《傳說》《極樂島》《東宮》等亮相。這些凝聚藝術家生命哲學與情感體驗的作品，讓觀眾在一針一線中感受時間溫度，在金銀絲線間觸摸歷史脈搏。2026年秋天，相約中國絲綢博物館，走進郭培的藝術世界，見證一場跨越四千年的“靈境花園”對話。

