且十：第一島鏈過時，中美共同維持西太繁榮

美國不願放棄台灣，與台灣處於第一島鏈的關鍵節點有關。 中評社北京9月28日電（作者 且十）台灣問題是中美關係中一個繞不開的問題。9月24日中美元首會談，習近平主席再次強調，“中方維護國家統一和領土完整的立場是清楚的。希望美方堅持反對‘台獨’的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅突基礎”。



理解習近平的講話，就必須重溫五月份中美元首北京會晤。如果說中美元首北京會晤是今年中美外交大戲的上半場，那這次華盛頓會談則是下半場的開始。從習近平的講話可以看出，在台灣問題上既態度堅決，又有操之在我的風吹雲淡。一是今天是老朋友見面，中國的立場你是知道的，不需要重復了。二是上次見面後你表現出的反對“台獨”的立場是正確的，必須堅持下去。三是還是要再劃一次紅線，台灣問題事關中美合作和兩國關係發展的基礎，必須慎重處理。



台灣問題已成美國對華戰略包袱



2016年以來中美關係可謂跌宕起伏。美國以全球霸主的慣性，在經濟上對中國祭出了貿易戰、關稅戰、高科技戰，在軍事上拉幫結派用所謂的印太戰略、五眼聯盟等圍堵中國。但是，十年競爭下來，中國是逾戰逾強。在經濟領域，中國“新三樣”風靡全球；在事關人類未來的AI領域，中美在不同的賽道相互趕超；在軍事領域，中國百年建軍目標正在實現。實事求是的講，中國已成為一個美國不可能戰勝的對手。在這個態勢下，中美作為負責任的大國，共同管理競爭、推行有效合作、維護世界穩定，既是世界之福，也符合兩國共同利益。



但是，中美合作也好、競爭也罷，台灣問題是一個必須首先處理好的前提。過去，美國的所謂“一個中國政策”總有一套說辭，不過，美國要同中國一道構建建設性戰略穩定關係，那套本來就內涵矛盾的“一個中國政策”已經不夠了。因為，中方在台灣問題上立場明確，意志堅不可摧。前不久香山論壇上有位美國學者說，過去“美國瞭解中國的立場，但不同意”。但是，現在中國明確告訴美國，台灣問題是中美構建建設性穩定關係的重要前提，你“不同意”，那其他的也沒得談，或者就是根本談不下去。在台灣問題上，中國不僅是告訴美國，也是告訴所有想用台灣問題訛詐中國的國家，“你心裡想的我都知道，但我不同意”。



隨著中國的發展，台灣將越來越是美國對華戰略的負資產，美國已經到了必須想辦法解決這個包袱的時候了。

