戚嘉林：從習特會“反獨”到統一史觀正統性

戚嘉林：中美峰會向全球及美國社會聚焦中美二戰並肩作戰“盟友”的共同正義歷史敘事，有力反擊日本當下“新型軍國主義”意識。(資料圖片) 中評社台北9月28日電（作者 戚嘉林）這次中國大陸國家主席習近平夫婦應邀赴美進行國是訪問，美東時間9月23日美國總統特朗普夫婦親赴安德魯聯合基地迎接，次日美國在白宮舉行正式歡迎儀式、領袖會談與國宴，尤其是六十多年來美國總統首次到機場迎接他國元首，給予中國領導人最高規格接待，全球媒體高度關注，中美峰會儼然己成全球未來權力的新焦點。



台灣社會則是高度關注習近平此行對兩岸關係台灣問題的影響，習近平國家主席24日上午與美國總統特朗普偕雙方官員在白宮橢圓辦公室會談。會後新華社報導，針對台灣議題，習近平強調，中方維護國家統一和領土完整的正確立場很清楚，希望美方堅持反對“台獨”的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎。



回望台灣問題，始終是中美交往最核心的議題，中方曾多次私下要求美方改用“反對台獨”。2023年11月在舊金山APEC場邊會晤時，習近平私下要求時任美國總統拜登將美國官方措詞從“不支持”（not support）“台獨”，改為“反對”（oppose）“台獨”，但遭拜登團隊拒絕。此後，北京多次在中美高層交涉中要求美方更改措詞，但每次都遭拒絕。但是，這次中方是將“反對台獨”從私下表示直接擺上枱面，在戰術與戰略上將“反對台獨”升級成待議事項，將“反對台獨”議題常態化，並將“反對台獨”與“中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎”掛鉤，直指華府一貫“不支持台獨”政策的模糊空間。



另一使台灣社會震憾的是特朗普總統接受國共改朝換代的歷史認知。特朗普在其致詞中稱“縱觀歷史對共同利益的追求，把我們兩個國家人民聯繫在一起，跨越遙遠距離和諸多差異，甚至讓兩國在二戰當中成為盟友取得成功。勇敢的美國飛行員自願來到中國，為中國存亡而戰，成為傳奇的飛虎隊，而美國陸戰隊與中國人民的接觸，也啟發陸戰隊採用一個沿用至今的詞語：工合。陸戰隊用它來表達極大的熱情，但它的中文字面意思是一起工作。”



在短短的致詞中，特朗普總統以如此長的篇幅，敘述這段段歷史，其巨大政治意義，就是承認在歷史長河中，今日“中華中人民共和國”接續中國近代歷史的正統地位。這對借昔日“國府政權”上市，在台灣島內大搞“去中國化”，主動放棄二戰中“反法西斯陣營”國府政權的歷史價值，又要吹噓台美共同價值的民進黨政府而言，可說陷於歷史精神分裂，“台獨史觀”精神分裂。對此，“去國府化”不遺餘力的民進黨政府官方回應，破天荒的又肯定“國府”的歷史了，並抨擊北京當局對二戰的論述是扭曲歷史事實，但是不敢抨擊特朗普所言，形同默認特朗普的中國大陸接續近代中國歷史正統定位的論述。



因為，美國特朗普總統是商人從政，非歷史學家，其致詞稿中如此細膩的以飛虎隊連結美中兩國的共同抗日歷史敘事，從邏輯推理，特朗普致詞稿的執筆初稿美國史學家或知識菁英對近代中美歷史的正確認知，透過特朗普總統及習近平國家主席的晚宴致詞現場儀式，二人不約而同的向全球及美國社會聚焦中美二戰並肩作戰“盟友”的共同正義歷史敘事，這不但是對日本當下“新型軍國主義”意識有力反擊，也是未來中美兩國交往及兩岸統一大業都站在歷史道德的至高點。



（作者戚嘉林，《祖國》雜誌社發行人）