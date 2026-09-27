美國青少年獻演美中第一夫人的幕後故事

兩位夫人與希望中文學校少兒合唱團合影，左1為楊芸 白宮圖 中評社華盛頓9月27日電（記者 余東暉）來自大華盛頓地區希望中文學校的少兒合唱團受白宮邀請，24日中午在美國史密森尼學會亞洲藝術博物館為中國國家主席習近平的夫人彭麗媛和美國總統特朗普的夫人梅拉妮婭進行了精彩的合唱表演，並與兩位夫人親切互動。這場習近平訪美期間人文交往的重頭戲，不僅展示了孩子們卓越的藝術才華，更成為中美文化交流中一段溫馨動人的佳話。



希望中文學校少兒合唱團團長、指導老師楊芸26日接受中評社記者獨家專訪，講述了這次演出的幕後故事。



楊芸介紹，成立於今年6月1日的希望中文學校少兒合唱團，初衷是為了在華盛頓中國文化節上表演。合唱團成員來自希望中文學校幾個校區的少兒聲樂班，孩子們9月1日在華盛頓中國文化節成功表演合唱《歌聲與微笑》，他們的精彩表現贏得了正在籌備習近平訪美的白宮的青睞。



從接到白宮邀請到正式演出，中間僅有短短兩周時間。面對緊迫的日程和高標準的保密要求，合唱團師生與家長展現了極高的配合度與凝聚力。為了準備此次演出，除了繼續練習《歌聲與微笑》之外，還要在很短的時間內新排一首歌曲。合唱團最終選定了膾炙人口的中國江蘇民歌《茉莉花》，因為他們相信，這首歌曲既能讓彭麗媛女士感到親切熟悉，也容易讓中美兩國觀眾產生共鳴。