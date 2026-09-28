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菲方越挑釁，中國海警管控越有力！
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2026-09-28 09:23:27
中評社北京9月28日電／菲方越挑釁，中國海警管控越有力！中方對南海島礁管控範圍在逐步擴大
來源：環球時報-環球網 作者：樊巍
2023年以來，菲方開始在中國南海多地實施侵權挑釁行動，衝闖中國島礁、衝撞中國艦船、試圖非法滯留。對此，中國海警堅決予以反制。採取攔阻驅離，水炮壓制、強制拖離等措施，挫敗菲方圖謀，加強對中國南海島礁管控。
目前，中國對黃岩島、仁愛礁的管控已拓展到24海里之外，對仙賓礁、鐵線礁已實現常態化的管控。中方的管控範圍還在逐步擴大。菲方越挑釁，中國海警管控必將越有力。
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