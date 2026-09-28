解放軍聯合海警亮劍南海　專家：雙重信號

中評社北京9月28日電／環球時報-環球網報導，南部戰區27日發布的消息稱，當天中國人民解放軍南部戰區位黃岩島周邊海空域組織海空聯合演訓。同日，中國海警在中國南海黃岩島附近海域，組織多艘艦艇開展維權執法管控演練。



據央視報導介紹，解放軍今（27日）天演訓重點演練偵察預警、快速機動、聯合搜救等實戰化課目，有效檢驗部隊海空協同、快速支援和體系制勝能力。



同日，中國海警在中國南海黃岩島附近海域，組織多艘艦艇開展維權執法管控演練，重點演練登臨檢查、攔阻衝闖、強制拖離等執法行動，依法加強黃岩島海域管控，旨在檢驗快速反應、應急處置能力。



從以上報導中可以看出，今天解放軍和中國海警協同參與此次演訓，中國海警演練課目重點內容是“維權執法管控”。值得注意的是，除檢驗目標偵搜識別、海空情報研判、海空力量快速抵達任務海區應急響應能力的偵察預警、快速機動課目外，此次演訓還包括 “海空聯合搜救”。



“這一方面體現出解放軍維護國家領土主權和海洋權益的堅定立場，另一方面又展示出中方守護南海和平穩定、履行海上人道主義救援責任的務實擔當。”國防大學教授張弛27日對記者分析說。



近年來，菲方多次以公務船、漁船為掩護，企圖在黃岩島附近海域，突破我海警管控線、製造非法存在。“因此，這次演習，我們的海警力量重點演練了對非法闖入我國管轄海域的外國船只，進行登臨檢查、攔阻衝闖、強制拖離等行動。”張弛進一步分析說，此次重點演練“維權執法管控”向外界傳遞了一個清晰的信號：任何企圖以“切香腸”的方式蠶食中方主權的行為，都是痴心妄想，注定要失敗；中國海警將持續加強在中國管轄海域執法巡查，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

