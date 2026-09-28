南部戰區發布：海空聯合演訓　專家分析

中評社北京9月28日電／環球時報-環球網報導，南部戰區27日發布的消息稱，當天中國人民解放軍南部戰區位黃岩島周邊海空域組織海空聯合演訓。



消息表示，這是針對當前個別國家破壞地區和平穩定的必要行動，旨在檢驗提升部隊維護國家領土主權和海洋權益的實戰能力。



國防大學教授張弛27日對記者分析， 此次聯合演訓有兩個背景：一方面，菲方倚外鬧海、侵權挑釁、背信棄義，破壞地區和平穩定；另一方面，3天前，菲方背信違約，不顧中方勸告，一意孤行派出運補船為非法“坐灘”仁愛礁船只運補。



張弛稱，“菲方倚外鬧海、興風作浪，只會推高南海緊張局勢，損害地區國家的共同利益，是不折不扣的麻煩製造者、和平破壞者。”



近日，菲律賓拉攏部分國家組織東盟防長擴大會海上安全專家組實兵演習，相關演習區域位中國黃岩島附近海空域。



對此，張弛表示，“黃岩島是中國的固有領土，菲律賓的領土範圍由一系列國際條約所確定，黃岩島在其領土範圍之外。這一次，菲律賓利用擔任東盟防長擴大會海上安全專家組共同主席國的機會，全然不顧協商一致原則，裹挾相關國家在中國黃岩島附近海空域搞聯合軍演。這本質上是披著安全合作的外衣，對中方進行侵權挑釁、煽宣炒作的一場鬧劇。”



此外，9月24日，菲律賓背信違約，不顧中方勸告，一意孤行派出運補船為非法“坐灘”仁愛礁船只運補。

