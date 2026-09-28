專家：中方南海演習力量隨時可以“由訓轉戰”

中評社北京9月28日電／環球時報-環球網報導，南部戰區9月27日通報稱，當天，南部戰區位黃岩島周邊海空域組織海空聯合演訓。隨後中國海警也發布消息，也於當天在中國南海黃岩島附近海域，組織多艘艦艇開展維權執法管控演練。記者獲取的現場視頻顯示，此次聯合演訓演練中，中方出動的艦機很好地“適配”中方在黃岩島海域的維權執法任務，演練的科目也極具針對性。相關專家在接受記者採訪時表示，此次軍警聯演行動高度“實戰化”，只要外方有“越界”行為，中方演習力量隨時可以“由訓轉戰”。



南部戰區在通報中表示，此次聯合演訓旨在檢驗快速反應、應急處置能力，而中國海警在此次執法演練中也將重點演練登臨檢查、攔阻衝闖、強制拖離等執法行動，檢驗多艦協同、快速反應和應急處置能力。



“此次南部戰區海空軍以及中國海警在黃岩島海域開展的軍警聯演行動，位於我國領海及附近海域，演習內容包括驅離外方艦機、維權執法、海上搜救等等。”中國社會科學院和平發展研究所研究員楊霄27日在接受記者採訪時表示，這些都對應近些年來在中國南海海域發生的一些“高頻”事件，“演習體現出高度專業性，外方無可非議。”



記者獲取的現場視頻顯示，此次聯合演訓中，南部戰區海空軍出動了天門艦、玉林艦、青海湖艦、空警500預警機以及無偵7無人機等裝備。海警方面則出動了萬山艦，川山艦、四方艦等不同噸位、類型的執法艦艇。



其中青海湖艦為我軍的遠洋綜合補給艦。據記者瞭解，在901型補給艦入列前，青海湖艦一直是我國海軍噸位最大的補給艦，堪稱一座“海上移動島嶼”。它能夠裝載數萬噸的燃料和其他物資，主要提供油料和淡水，還裝備有直升機機庫，能夠進行垂直補給。青海湖號綜合補給艦的現身，能為在中國黃岩島海域執行戰備執勤任務的艦船提供強有力的後勤支撐。

