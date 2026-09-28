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起底菲律賓的南海“碰瓷鏈”
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2026-09-28 09:25:46
中評社北京9月28日電／央視新聞客戶端消息，9月27日，中國人民解放軍南部戰區位黃岩島周邊海空域組織海空聯合演訓，這是針對當前個別國家破壞地區和平穩定的必要行動，旨在檢驗提升部隊維護國家領土主權和海洋權益的實戰能力。
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