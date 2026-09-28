伊朗稱在霍爾木茲海峽捕獲美國無人潛航器

中評社北京9月28日電／新華社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊27日發表聲明稱，革命衛隊海軍在霍爾木茲海峽捕獲了一艘正在執行間諜任務的美國“雷穆斯-600”無人潛航器。



革命衛隊海軍在聲明中強調，霍爾木茲海峽處於“封鎖”狀態，並表示將持續且果斷地應對這一戰略水道內的危險活動及未經授權的航行行為。



截至目前，美方尚未對此事作出回應。