朱鋒：尊重公平對等　讓中美戰略穩定落地

南京大學國際關係學院教授朱鋒（中評社資料圖） 中評社北京9月28日電（記者 王教仁）南京大學國際關係學院教授朱鋒27日接受中評社採訪表示，“尊重、公平、對等”使中美建設性戰略穩定從原則共識走向具體化、行動化，但美國對華戰略競爭取向中短期內仍難改變。



朱鋒現任南京大學中國南海研究協同創新中心執行主任，主要研究中美關係、東亞地區安全及南海局勢等問題。



日前中美元首會晤並同意進一步豐富中美關係定位內涵，共同構建“基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係”。



朱鋒分析，9月中美元首會晤是一次非常重要和成功的元首外交。今年5月北京會談提出了建設性戰略穩定這一中美關係新定義，9月會晤則進一步將其具體化為“基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係”。這不僅深化了中美關係新定位的內涵，也突出建設性戰略穩定的具體化和行動化。



談到“尊重”，朱鋒表示，中美應尊重彼此的政治制度和道路選擇，尊重各自的核心利益，也要尊重各自的發展目標。美國不能依仗自己的霸權實力和霸權心態，將中國視為最大的戰略對手。中美應相互尊重各自的核心利益，避免權力政治和霸權心態繼續困擾兩國關係。



對於“公平”，朱鋒認為，美國不能依仗自己的霸權地位和霸權利益，不斷打壓和遏制中國。中美兩國不僅需要相互尊重，也需要平等看待各自的發展選項和道路選擇，走出美國的意識形態和國家利益中心主義。平等應當成為中美處理關係的核心法則。中美關係中的公平，不能建立在一方憑借自身地位打壓另一方的基礎之上。



談到“對等”，朱鋒表示，中美關係改善需要“原則對原則、行動對行動”，需要雙方相向而行、相互促進、相互成就，推動合作共贏。如果美國繼續打壓中國，中國採取合理反制是必然的。



朱鋒認為，尊重、公平、對等是建設性戰略穩定關係深化為具體行動的重要原則，也是這一關係持續機制化的根本使命。

