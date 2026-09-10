也談劉歡：聲在山河心歸素簡的一代歌唱家

成名數十年，手握眾多傳世經典，他極少參加無謂應酬，拒絕流量包裝與刻意炒作，私人生活始終低調簡素。(資料相) 中評社香港9月28日電（評論員 楊流昌）著名歌唱家劉歡63歲辭世所引發的廣泛震動，不只是一位頂尖藝術家的離去，更是一代人共同精神坐標的隕落。作為與他成長於同一時代、同在北京這片土地上工作與生活的一代人，我們對他的藝術修為與處世之道，更容易生出一種跨越行業的共情。我們這代人，大多懷有同樣的信條：以專業立身，以淡泊自持，重視做事的本分，輕視浮華的頭銜。劉歡的一生，正是這份價值觀最為鮮活的範本。



劉歡並非聲樂科班出身，早年研習法國文學，深厚的人文積澱，塑造了他獨特的歌唱美學。他的嗓音遼闊厚重，卻從不執著於聲技炫示，演唱的核心在於敘事與共情。



八十年代《少年壯志不言愁》，唱出時代轉型期普通人歷經風雨仍執守初心的韌性；《千萬次的問》道盡改革開放初期，國人邁向外部世界時，求索與鄉愁交織的複雜心境。一曲《好漢歌》萃取民間音樂的筋骨，把樸素的俠義氣質演繹得酣暢而不粗野。《從頭再來》則撫慰了改革浪潮中，遭遇人生挫敗的無數普通人，沒有空洞的口號，衹有對命運起落溫厚的體察。



跨越數十年，他持續拓展音樂創作的邊界。《天地在我心》寄託親情與執念；《鳳凰於飛》融古典詞意，哀而不傷；《流浪地球》系列主題曲，將人類對家園的守望，從故土延伸至浩瀚星際。北京奧運開幕式上的《我和你》，捨棄慶典常見的激昂鋪陳，以克制平靜的聲音，向世界傳遞東方包容溫和的氣質。他既能承載宏大的家國敘事，也能體察個體的悲歡離合，作品跳出短暫的流行消費，成為數代中國人的集體聽覺記憶。



對比今日文娛生態，更能體會劉歡這種選擇的稀缺。當下不少流量藝人的成名邏輯，重包裝、輕功力，重曝光、輕作品。很多人把精力耗在爭取頭銜、經營人設、維持熱度上，作品只是維持流量的工具，舞台上假唱、錄音修音成常態，一旦熱度下滑，便急於尋求各種社會身份、榮譽頭銜為自己加持。藝術變成了一門經營人氣的生意，表演的真誠、專業的底線，時常讓位於數據與商業收益。



久居京城，文藝場域的喧囂、追逐頭銜職務、競逐聲名資本的風潮，我們都看在眼裡。劉歡卻始終與這股浮華潮流保持距離，終其一生，從未謀求任何黨政行政官職，不追逐官銜與社會虛名。他最看重的身份，是對外經濟貿易大學的教師，數十年執教講台，講授西方音樂史。舞台之上，他是萬眾矚目的歌者；走下舞台，他優先守住教師的本分，課堂之上不願被隨意要求獻唱，嚴格區分藝術表演與教學崗位的邊界。



成名數十年，手握眾多傳世經典，他極少參加無謂應酬，拒絕流量包裝與刻意炒作，私人生活始終低調簡素。長年飽受病痛困擾，歷經多次大手術，卻從不拿自身苦難博取關注、製造話題。面對作品，他審慎自持，不濫接創作，甯缺毋濫。待有餘力，便出資設立劉歡原創音樂公益金，默默扶持年輕原創音樂人，行善而不張揚。他從不用人設博取好感，所有的認可，全部來自作品本身。



這正是我們這一代人所認同的價值：淡泊並非消極避世，而是守住內心的邊界；專業，就是把手上的事做到極致，不為浮名所綁。我們親身經歷過劇烈的社會變遷，見過理想的光芒，也體會過現實的磨礪，因此既能讀懂劉歡歌聲裡的厚重，也能理解他的人生抉擇。他的音樂，記錄了一個時代的情緒；他的為人，則樹立了一種藝術家的理想樣態，有才而不驕，盛名而不爭。



這也是他離世何以激起全社會深層共鳴的原因。年長者從歌裡重遇青春記憶，中年人聽見半生奮鬥的迴響，年輕人則看見一種不依附流量、不靠頭銜，只憑作品立身的藝術人格。大眾所懷念的，不僅僅是那副獨一無二的嗓音，更是對這種德藝相濟、守心自持人格的嚮往。在一個人設更迭迅速、熱度曇花一現的時代，劉歡用一生證明，真正能穿越歲月的，從來不是短暫的流量，而是紮實的專業與不動搖的本心。



他生前遺願，喪事從簡，不辦追悼會，不設告別儀式。一如他一生的風格：來世一遭，認真教書、創作、歌唱；離開之時，安靜辭別，不驚擾世人。



劉歡的歌聲，將長久留存在歲月之中。對於我們這一代同處京城、秉持同樣立身準則的人而言，他留下的，是一份恆久的啟示：無論身處哪個領域，守住專業，守住本心，便是對人生最好的回應。