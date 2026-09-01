鄭麗文：宜蘭不能再落入新潮流黑手裡

鄭麗文27日參加宜蘭縣長候選人吳宗憲競選總部成立大會。（國民黨提供） 中評社台北9月28日電／中國國民黨主席鄭麗文27日參加宜蘭縣長候選人吳宗憲競選總部成立大會。鄭麗文表示，吳宗憲具備司法、行政、立法完整歷練，“全台灣、全‘中華民國′找無第二個”，三個碩士學位、檢察官、行政及立法經驗，這一輩子這麼認真，就是為了來宜蘭服務、接下宜蘭縣長這個棒子。她強調，宜蘭是民主聖地，“民主聖地不是看顏色的，是因為人民作主”，呼籲鄉親走自己的道路，不要讓宜蘭再落入新潮流的黑手中。



緊接於新北市長侯友宜之後推薦吳宗憲，鄭麗文說，自己認識侯友宜很久，“我未曾看過侯市長講過這麼多話”，可見侯友宜非常疼惜吳宗憲，也非常欣賞、感謝吳宗憲將專業與才華奉獻給新北市政府。鄭麗文指出，侯友宜親自背書、全力力挺吳宗憲，“就知道今天最好的宜蘭縣長，就是我們的吳宗憲”。



談到吳宗憲的學經歷，鄭麗文表示，自己在美國念法學碩士、英國念國際關係碩士，但吳宗憲“三個碩士”，分別涉及法律、會計及工程，還曾任檢察官，具有司法、行政經驗，並擔任兩年多“立法委員”，“司法、行政，又是立法”，因此歷練相當完整。她說，“國民黨是沒漏氣呢，咱真正有這麼優秀的人才呢！”



鄭麗文接著談到宜蘭政治發展，表示宜蘭是“民主聖地”，民主聖地不是看顏色，而是因為人民作主；她並點名新潮流及林聰賢，批評過去林聰賢擔任宜蘭縣長後，把農地弄得一塌糊塗，民怨沸騰。她說，林聰賢後來擔任“農委會主委”、“中央畜產會”董事長，又引發巴西蛋爭議。



鄭麗文表示，林姿妙當選宜蘭縣長後，“新潮流甘會堪得？不能夠接受啦”，“用最不該用的道具工具，這把刀就是司法。大刑伺候，抄家林姿妙全族”。談到民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，她質疑林國漳過去長期未涉政治，直到賴清德參選“總統”時擔任宜蘭信賴之友會理事長，並稱其“連三次都做到公營事業的董監事，這叫做肥貓”。



鄭麗文進一步表示，林國漳此次參選，“現在就是賴清德不甘願啦”，並將林國漳形容為“一張白紙”，認為其背後是賴清德及新潮流。她說，“所以這種人他做縣長，是林國漳在當縣長嗎？不是啦！是新潮流要接收宜蘭縣政府啦！”



鄭麗文指出，賴清德御用團隊鋪天蓋地，全面要把林國漳護送上台，彰化也是提名新潮流的人，賴清德想要扳回一城，要不然不知道2028年“總統”要怎麼選。她說，“有吳宗憲在這邊，我們不怕司法的打壓！”只要26年贏了，28年就要下架賴清德，“所有的司法冤案，所有的不公不義，我們一次結清，全部出清，讓台灣重返青天白日”。



鄭麗文強調，吳宗憲“條件沒得比，沒有人可以比得上他”，形容吳宗憲認真、有魄力、實在、古意，一心一意要為宜蘭打拚、奉獻、付出。她說，“只要我們26年贏了，馬上28年我們就要下架賴清德”，並喊話支持者團結，“咱牽他的手，作夥拚、作夥贏”，共同支持吳宗憲，讓國民黨團隊“全壘打全部過關凍蒜”。